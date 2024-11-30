При какой минусовой температуре нельзя мыть машину?

Зимой всегда стоит держать топливный бак заполненным более чем наполовину. Если в топливном баке много пустого места, там начнет скапливаться влага или конденсат, что может разжижать топливо и создавать чрезмерную нагрузку на насосы и другие части автомобиля.

Перед наступлением зимы следует обратить внимание и на тормозную систему автомобиля – зимой она подвергается гораздо большей нагрузке, чем в другие сезоны, и было бы разумно один или два раза за сезон ее проверять. „Снег создает много влаги, а противоскользящие вещества, такие как соль или реагенты, могут вызвать появление пятен ржавчины на тормозах, что снижает их эффективность“, — объясняет Карпенко.

Средний срок службы аккумулятора составляет 4–5 лет, но плохие погодные условия, общее состояние автомобиля и частые короткие поездки могут сократить срок его службы. Работоспособность аккумулятора также зависит от пробега автомобиля, и, как правило, аккумулятор необходимо менять каждые 100 000 км.

Помимо замены шин, перед зимой следует убедиться, что с аккумулятором автомобиля все в порядке. „Автомобильные аккумуляторы имеют тенденцию разряжаться зимой, поскольку холодная погода создает дополнительную нагрузку. Причина в том, что двигатели часто требуют дополнительного усилия, так как из-за температуры моторное масло загустевает. Также рекомендуется проверить и убедиться в отсутствии коррозии на клеммах аккумулятора“, – советует Карпенко.

Как правило, люди меняют резину на зиму и этим и ограничиваются, но, по словам Юлии Карпенко, важным фактором безопасного вождения является тщательная подготовка автомобиля к холодам. Небольшие профилактические расходы на подходящие жидкости, техническое обслуживание тормозов и дворников перед наступлением зимы могут впоследствии сэкономить автовладельцу много денег и времени. „Правильная подготовка к зиме предотвращает крупные поломки и даже аварии, а деньги, потраченные на предзимнее обслуживание, – более чем оправданная инвестиция“, – говорит Карпенко.

Основными признаками износа дворников являются царапины на стекле, возникающие в результате изношенности металла, и плохая эффективность очистки, когда после работы дворников на стекле остаются неочищенные участки или „подтеки влаги“. Причиной этого может быть искривление резины, деформация уплотнителя щетки стеклоочистителя, износ или повреждение кромки щетки и т. д. Резкие или неравномерные движения дворников также являются признаком износа.

Стеклоочистители, или дворники, также необходимо своевременно менять. Их следует менять не реже одного раза в два года, а то и чаще, если вы много ездите. Дворники следует заменить на новые, если они начали скрипеть, размазывать грязь или проявлять другие признаки износа.

„Вывод очевиден: необходимо тщательно проверить светотехнику автомобиля. Отрегулируйте фары, обратите внимание, все ли элементы освещения горят и не тускнеют, при необходимости их необходимо заменить“, — говорит Карпенко.

Наступило самое темное время года, что делает дорожное движение более сложным и опасным. В среднем световой день длится около восьми часов: рассвет наступает около 8 часов утра, а закат около 16 часов. Это значит, что почти все время на дорогах мы проводим в темноте: рано утром по дороге на работу или в школу – еще темно, вечером по дороге домой – уже темно. Дождь, мокрый снег или метель еще больше затрудняют движение и значительно ухудшают видимость.

„Если накопившаяся влага замерзнет, ущерб может быть гораздо больше. Поэтому очень важно, чтобы ваш бак был максимально полным в течение всей зимы. Чем больше топлива в баке, тем меньше в нем скапливается воды. Даже для машин, которые зимой ездят редко или вообще не ездят, полный бак помогает предотвратить различные поломки, возникающие из-за длительного простоя“, — добавляет Карпенко.

Многие обнаруживают проблему замерзания дверей автомобиля только тогда, когда дверца уже примерзла, но об этом можно побеспокоиться заранее. Двери автомобиля замерзают при попадании в замки или резиновые уплотнители влаги, которая ночью после остывания автомобиля превращается в лед. Даже если замок все же откроется, дверь часто блокируется замерзшей водой по периметру.

„Когда случается такая неприятность, в половине случаев попасть в салон после нескольких попыток все же удается. Но бывает и так, что приходится прибегать к различным уловкам, например, лить горячую воду из чайника на замки и периметр дверей. Однако это очень вредно для лакокрасочной поверхности“, — предупреждает Карпенко.

Из-за резкого изменения температуры краска покрывается микротрещинами, в которые затем проникает вода и грязь. Кроме того, налитая горячая вода снова замерзает в затворе и все начинается заново. „Применение силы также неразумно. Не тяните ручку слишком сильно, потому что иногда это заканчивается тем, что дверная ручка повреждена, сломан замок или порван резиновый уплотнитель“, — добавляет Карпенко.

Эту проблему легче предотвратить. Антизамерзающие смазки для дверей автомобиля – простое и эффективное средство, если его правильно выбрать. Сегодня на рынке автохимии так много различной продукции, что важно понимать, какие средства действительно эффективны, а какие могут нанести вред. Смазки на основе силикона – лучшее средство борьбы с промерзанием дверей автомобиля.

Электромобиль требует особого внимания

С наступлением холодов каждый владелец электромобиля должен предпринять несколько шагов, чтобы обеспечить оптимальную работу своего автомобиля. Диапазон рабочих температур технологии литий-ионных аккумуляторов достаточно широк – от -20°С до +60°С, однако он все же подвержен влиянию климатических факторов, которые в морозных зимних условиях напрямую сказываются на ходовых качествах и запасе хода электромобиля.