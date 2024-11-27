27.11.2024, 13:10
Кулеба: весь Запад показал Путину свою слабость
Что остановит Путина?
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший министр иностранных дел Украины (в 2020-2024 годах) Дмитрий Кулеба, посетивший Эстонию, 26 ноября в программе ETV „Esimene Stuudio“ рассказал, как обстоят дела в Украине, и прокомментировал слухи о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке своих войск в Украину.
Не занимающий в настоящий момент никаких официальных постов дипломат не стал сдерживаться в выражениях по поводу Владимира Путина, равно как и Олафа Шольца, других лидеров стран Запада и их политики.
Уже подписаны?