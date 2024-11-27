Кулеба: весь Запад показал Путину свою слабость

Не занимающий в настоящий момент никаких официальных постов дипломат не стал сдерживаться в выражениях по поводу Владимира Путина, равно как и Олафа Шольца, других лидеров стран Запада и их политики.

Кулеба считает блефом заявление Владимира Путина, сделанное после удара по Днепру новой российской баллистической ракетой „Орешник“. Он напомнил, что ранее Россия также позиционировала в качестве неуловимого чудо-оружия ракеты „Кинжал“, однако выяснилось, что американские системы Patriot вполне способны их перехватывать. Сама логика гонки вооружений говорит в пользу того, что работа над наступательным и оборонительным вооружением идет параллельно, и в этом соперничестве не может быть абсолютного победителя.