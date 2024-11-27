За рубежом
27.11.2024, 13:10

Кулеба: весь Запад показал Путину свою слабость

 
Что остановит Путина?
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Бывший министр иностранных дел Украины (в 2020-2024 годах) Дмитрий Кулеба, посетивший Эстонию, 26 ноября в программе ETV „Esimene Stuudio“ рассказал, как обстоят дела в Украине, и прокомментировал слухи о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссию об отправке своих войск в Украину.

Не занимающий в настоящий момент никаких официальных постов дипломат не стал сдерживаться в выражениях по поводу Владимира Путина, равно как и Олафа Шольца, других лидеров стран Запада и их политики.

Кулеба считает блефом заявление Владимира Путина, сделанное после удара по Днепру новой российской баллистической ракетой „Орешник“. Он напомнил, что ранее Россия также позиционировала в качестве неуловимого чудо-оружия ракеты „Кинжал“, однако выяснилось, что американские системы Patriot вполне способны их перехватывать. Сама логика гонки вооружений говорит в пользу того, что работа над наступательным и оборонительным вооружением идет параллельно, и в этом соперничестве не может быть абсолютного победителя.

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