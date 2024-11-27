В законе об автоналоге нашли лазейку. При помощи нее можно два года ничего не платить

Юридическая лазейка возникла в связи с исключением, сделанным для автомобилей-фантомов, которое действует до 1 января 2027 года. Ежегодный налог необходимо будет платить за все автомобили, находящиеся в регистре по состоянию на 1 января, пишет портал Geenius.

Таким образом, до 2027 года не подлежат налогообложению автомобили, регистрация которых была приостановлена 1 января.

Это может сделать бесплатно любой автовладелец в самообслуживании Департамента транспорта, однако следует отметить, что минимальный срок приостановки записи в регистре составляет один месяц.

Руководитель услуг отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Авели Райд-Лелов подтвердила, что сейчас действительно существует порядок, при котором в следующем году не нужно будет платить налог за транспортное средство, которое по состоянию на 1 января 2025 года временно удалено из регистра или регистровая запись которого приостановлена.

Об автоналоге

Налог на автотранспортные средства будет состоять из двух частей: ежегодного налога, который по закону будет взимать Налогово-таможенный департамент, и платы за регистрацию, которую будет собирать Транспортный департамент. Автоналог будет поступать в государственный бюджет.

Согласно Закону о налоге на механические транспортные средства, автомобили экстренных служб, дипломатические автомобили и транспортные средства, связанные с определенной оборонной деятельностью, освобождаются от ежегодного налога и платы за регистрацию.

Плату за регистрацию не нужно вносить, если лизингополучатель выкупает транспортное средство у лизинговой компании и регистрирует его на свое имя, а также при регистрации полученного в наследство транспортного средства на свое имя. В этих случаях плата за регистрацию взымается при следующей смене собственника.