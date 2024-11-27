МНЕНИЕ | Мародеры из армии Путина захотят стать властью

В конце восьмидесятых годов прошлого века, после окончания университета, я служил в армии. И как-то раз решил спросить своего командира, подполковника, когда в войсках появилась дедовщина. Моего подполковника тема явно взволновала. Он стал объяснять: „Это произошло после того, как в конце 60-х - начале 70-х ушли в отставку последние из тех офицеров, которые воевали. Они знали, зачем нужна постоянная боевая подготовка, а не постройка сараев и работа на сборе урожая в колхозах. Они понимали, что дисциплина должна быть сознательной. Они осознавали, что не любой призывник будет хорошим солдатом. Тот, у кого плохое здоровье или криминальные наклонности, им не будет“.

„Дедовщина“ как система

По словам моего начальника, тогда же на армии начала сказываться убыль населения - результат бесконечных войн и ГУЛАГа. Военкоматы стали „грести“ всех. Нравы советских дворов и лагерных зон вскоре стали обыденностью и в вооруженных силах. Отсутствие сержантов как профессиональной группы, ответственной за базовое обучение и поддержание уровня боевой подготовки, превратило офицеров в надсмотрщиков, у которых оставалось все меньше времени на повышение профессиональных навыков. Престиж военной профессии в обществе рухнул.

Добавлю от себя: коррупция и воровство в армии, судя по рассказам сослуживцев, были не такими масштабными, как сегодня, но заметными и постоянными. Одной из причин поражения СССР в холодной войне стало осознание советским руководством простого факта: несмотря на обилие „железа“, советская армия была просто неспособна противостоять НАТО.