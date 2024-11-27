Департамент транспорта добавил дополнительные „номерки“ на предрегистрационную проверку автомобилей

В связи с введением автоналога, который вступит в силу в следующем году, количество операций по регистрации транспортных средств и смене собственника значительно возросло, что существенно увеличило нагрузку на бюро обслуживания. Для того, чтобы найти возможность обслужить всех клиентов, Транспортный департамент решил увеличить количество номерков в шести бюро обслуживания.

„В бюро обслуживания в Пярну, Нарве, Йыхви, Тарту, Таллинне и Пайде проверку транспортных средств мы стали начинать в 8 часов. Кроме того, после рабочего дня до 18:00 мы занимаемся дополнительными актами признанных продавцов и импортеров автомобилей на основании фотографий“, - сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе и добавил, что поиск дополнительных способов сокращения очередей продолжается.

Департамент рекомендует пользоваться э-средой

Департамент транспорта просит клиентов проявлять понимание и терпение при регистрации транспортного средства, поскольку очереди на предрегистрационный осмотр длиннее обычного. Если вы покупаете подержанный автомобиль, зарегистрированный в Эстонии, ведомство рекомендует для осуществления смены владельца воспользоваться э-средой, что быстро и удобно.

„Мы в Департаменте транспорта работаем на полную мощность и делаем все возможное в этой ситуации, чтобы все клиенты были обслужены. Просим клиентов регулярно следить за наличием свободных номерков, так как ситуация со временем меняется. В том числе просим проверять наличие времени в разных бюро, особенно крупных, где, например, некоторые клиенты отменяют свое время или, при возможности в систему бронирования добавляется дополнительное время“, — сказал Йессе.