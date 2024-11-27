Департамент транспорта добавил дополнительные „номерки“ на предрегистрационную проверку автомобилей
Департамент транспорта добавляет дополнительные номерки для проведения контроля перед регистрацией транспортных средств в бюро обслуживания в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви, Нарве и Пайде.
В связи с введением автоналога, который вступит в силу в следующем году, количество операций по регистрации транспортных средств и смене собственника значительно возросло, что существенно увеличило нагрузку на бюро обслуживания. Для того, чтобы найти возможность обслужить всех клиентов, Транспортный департамент решил увеличить количество номерков в шести бюро обслуживания.
„В бюро обслуживания в Пярну, Нарве, Йыхви, Тарту, Таллинне и Пайде проверку транспортных средств мы стали начинать в 8 часов. Кроме того, после рабочего дня до 18:00 мы занимаемся дополнительными актами признанных продавцов и импортеров автомобилей на основании фотографий“, - сказал директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе и добавил, что поиск дополнительных способов сокращения очередей продолжается.
Департамент рекомендует пользоваться э-средой
Департамент транспорта просит клиентов проявлять понимание и терпение при регистрации транспортного средства, поскольку очереди на предрегистрационный осмотр длиннее обычного. Если вы покупаете подержанный автомобиль, зарегистрированный в Эстонии, ведомство рекомендует для осуществления смены владельца воспользоваться э-средой, что быстро и удобно.
„Мы в Департаменте транспорта работаем на полную мощность и делаем все возможное в этой ситуации, чтобы все клиенты были обслужены. Просим клиентов регулярно следить за наличием свободных номерков, так как ситуация со временем меняется. В том числе просим проверять наличие времени в разных бюро, особенно крупных, где, например, некоторые клиенты отменяют свое время или, при возможности в систему бронирования добавляется дополнительное время“, — сказал Йессе.
Если клиент забронировал время, то он все равно может следить за ситуацией, поскольку возможно, что появится свободное время еще раньше. При этом департамент напоминает клиентам, что если они не могут прийти на место в забронированное время, то следует отменить бронь заранее, чтобы другой человек смог воспользоваться освободившимся номерком.