В Литве олимпийскую чемпионку Мейлутите наказали за ДТП и езду без прав

Каунасская полиция информировала Delfi, что 24 октября, в 12:19 в Каунасе, на улице Йонавос, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля. Позвонила женщина, которая сказала, что столкнулась с трудностями при заполнении декларации и попросила приехать полицию. Выяснилось, что столкнулись автомобили Toyota Yaris (водитель 1972 г.р.) и BMW, которым управляла молодая женщина (1997 г.р.).

Полиция выяснила, что у водителя BMW нет водительского удостоверения, поскольку она была его лишена в 2020 году за превышение скорости и не пересдала экзамены. Позже выяснилось, что автомобилем BMW управляла олимпийская чемпионка и 5-кратная чемпионка мира Рута Мейлутите.

В итоге чемпионку Олимпиады в Лондоне Мейлутите оштрафовали на €300 и запретили садиться за руль на девять месяцев после ДТП, сообщает Delfi со ссылкой на полицию Каунаса. Спортсменка имеет право обжаловать это решение в суде в течение 20 дней.

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Пояснение полиции: во время аварии люди не пострадали. BMW врезался в ехавший впереди автомобиль Toyota Yaris. Виновником была водитель BMW. Однако стало известно, что виновник аварии - Рута Мейлутите не имела права управлять автомобилем, так как её водительские права были просрочены. Несколько лет назад она превысила разрешённую скорость. Поскольку на тот момент она была начинающим водителем, ей было необходимо пройти дополнительные курсы, включая психологию, теорию вождения и практическое обучение.

Мейлутите не прошла необходимые курсы, поэтому потеряла право на вождение. Если олимпийская чемпионка не обжалует решение и штраф, наложенный полицией Каунского района, вступит в силу, спортсменка в течение 9 месяцев не сможет повторно сдавать экзамены в регистре.