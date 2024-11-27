В Нарве рядом с Петровской площадью наконец-то установили киоск с едой

Ожидающие своей очереди на пересечение границы люди смогут купить там бургеры, хотдоги, картошку фри с сосисками, чай, кофе.

– На приближающиеся праздники предложим даже легкие алкогольные напитки — рождественский глег, глитвейн, – рассказал Gazeta.ee местный предприниматель Александр Кулешов из фирмы BUDU BURGER OU, которая поставила этот фудтрак.

По его словам, разрешение на установку торговой точки компания получила еще в сентябре. Но понадобилось время, чтобы купить сам фургон и оборудование, заключить договор, подключиться к электросети.

Хотя по городским правилам непосредственно на Петровской площади вести уличную торговлю нельзя, на соседней с ней территории таких ограничений уже нет. Недавно там установили кофе-автомат, а теперь дошла очередь и до фастфуда.

С учетом сложившейся в Нарве ситуацией с пересечением границы на погранпункте Нарва-1 такая услуга давно была необходима.

В отличие от некоторых других нарвских фудтраков BUDU BURGER установлен стационарно, то есть его не будут регулярно привозить и убирать.

Как сказал Александр Кулешов корреспонденту „Нарвской газеты“, цены адекватные и на разный кошелек: бургеры от 5 до 9 евро, есть и детское меню, а кофе дешевле, чем в соседнем автомате.

— В ближайшие дни украсим свой фудтрак цветными световыми гирляндами, поставим рекламу — поближе к очереди, — чтобы стоящим в очереди людям сразу было видно, где можно быстро перекусить, — рассказал Кулешов.

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