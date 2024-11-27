Готов законопроект, позволяющий использовать вместо документа мобильный телефон. Как это будет выглядеть?

В частности, в Закон об удостоверяющих личность документах будет внесена поправка, которая позволит идентифицировать личность с помощью запроса на верификацию через мобильное приложение и эта проверка будет иметь тот же юридический смысл, что проверке личности на основании данных, отображаемых на физическом документе.