27.11.2024, 18:18
Готов законопроект, позволяющий использовать вместо документа мобильный телефон. Как это будет выглядеть?(13)
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Министерство юстиции подготовило и направило правительству поправку к закону, которая в будущем позволит гражданам Эстонии оставлять документ дома и подтверждать свою личность с помощью государственного мобильного приложения, пишет Forte.
В частности, в Закон об удостоверяющих личность документах будет внесена поправка, которая позволит идентифицировать личность с помощью запроса на верификацию через мобильное приложение и эта проверка будет иметь тот же юридический смысл, что проверке личности на основании данных, отображаемых на физическом документе.
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