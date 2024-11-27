Техно
27.11.2024, 18:18

Готов законопроект, позволяющий использовать вместо документа мобильный телефон. Как это будет выглядеть?

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Государственное приложение eesti.ee
Государственное приложение eesti.ee
ФОТО: RIA

Министерство юстиции подготовило и направило правительству поправку к закону, которая в будущем позволит гражданам Эстонии оставлять документ дома и подтверждать свою личность с помощью государственного мобильного приложения, пишет Forte.

В частности, в Закон об удостоверяющих личность документах будет внесена поправка, которая позволит идентифицировать личность с помощью запроса на верификацию через мобильное приложение и эта проверка будет иметь тот же юридический смысл, что проверке личности на основании данных, отображаемых на физическом документе.

Процесс будет выглядеть следующим образом.

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