Израиль и „Хезболлах“ договорились о прекращении огня

Израиль и ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“ достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил президент США Джо Байден, после чего о достижении перемирия сообщили официальные лица в Израиле.

По словам американского лидера, соглашение о перемирии между Израилем и „Хезболлах“ начнет действовать 27 ноября в 04.00 по местному времени в Израиле и Ливане. Условия сделки предполагают, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинут территорию Ливана в течение последующих 60 дней.

Над обеспечением „полной реализации прекращения огня“ будут работать Вашингтон и Париж, отметило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и США.

Нетаньяху оставляет за Израилем „право действовать“

Сообщения о заключении перемирия подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За заключение сделки с ливанской террористической группировкой проголосовали 10 из 11 членов Кабинета безопасности Израиля, написал политик в соцсети X.

Нетаньяху поблагодарил США за „вклад в процесс“, но указал, что Израиль сохраняет „свое право действовать против любой угрозы своей безопасности“ и „свободу в обеспечении“ соглашения о прекращении огня с „Хезболлах“. На фоне заключения сделки израильский премьер также пообещал гражданам страны, что Израиль возобновит боевые действия в Ливане, если „Хезболлах“ вооружится или восстановит свою инфраструктуру рядом с границей.

Вместе с тем США будут сотрудничать с ливанской армией для гарантии того, что потенциальные нарушения будут предотвращены, заявил высокопоставленный собеседник Reuters. Вашингтон также войдет в региональный военно-технический комитет, который предоставит вооруженным силам Ливана оборудование, обучение и финансовую поддержку.