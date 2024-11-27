Лига чемпионов: „Фейеноорд“ сотворил чудо в матче против „Манчестер Сити“, „Бавария“ переиграла ПСЖ, а „Арсенал“ разгромил „Спортинг“

В первых матчах вечера пражская „Спарта“ встретилась с мадридским „Атлетико“, а братиславский „Слован“ — с „Миланом“. Испанский клуб уверенно разгромил соперников со счётом 6:0. В составе „Атлетико“ дублями отличились Хулиан Альварес и Анхель Корреа, а Маркос Льоренте и Антуан Гризманн добавили по голу.

Итальянский „Милан“ одержал важную победу, обыграв на выезде братиславский „Слован“ со счётом 3:2. Кристиан Пулишич открыл счёт на 21-й минуте, но уже через три минуты Тигран Барсегян восстановил равновесие, и первый тайм завершился со счётом 1:1.

Во втором тайме „Милан“ взял инициативу: с интервалом в три минуты отличились Рафаэл Леау и Тэмми Абрахам. Гол Нино Марчелли на 88-й минуте сократил отставание, но не помешал итальянцам увезти из Словакии три очка.

„Бавария“ минимально обыграла „ПСЖ“

В самом ожидаемом матче вечера мюнхенская „Бавария“ на своём стадионе играла с ПСЖ в повторении финала Лиги чемпионов 2020 года, в котором мюнхенцы победили 1:0. В этот раз „Бавария“ снова одержала победу, захватив инициативу уже в первом тайме. На 38-й минуте Ким Мин Джэ забил в пустые ворота после ошибки вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

Во втором тайме парижане остались в меньшинстве, когда Усман Дембеле получил вторую желтую карточку и был удалён с поля. Несмотря на попытки создать опасность, ПСЖ так и не сумел изменить ход игры. Итоговый счёт 1:0 в пользу „Баварии“, которая поднялась на 11-е место с девятью очками. ПСЖ, набрав всего четыре очка за пять матчей, занимает 26-е место в турнирной таблице.

„Манчестер Сити“ потерпел очередное фиаско

Подопечные Пепа Гвардиолы не могут одержать победу уже в шести матчах подряд. Встреча с „Фейеноордом“ начала развиваться в их пользу на последней минуте первого тайма, когда Эрлинг Холанд реализовал пенальти после фола на нём со стороны Тимбера. Однако, несмотря на минимальное преимущество, защита „Манчестер Сити“ продолжала давать сбои, что не могло не вызывать недовольства Гвардиолы.