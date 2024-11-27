Признавшийся в бисексуальности борец: друзья сказали, что меня нужно забить камнями и сжечь

По словам Мукубу, он рассказал своим друзьям о своей бисексуальности еще в прошлом году, но их реакция шокировала борца.

„Мы сели, начали разговаривать, и они сказали, что слышали, что мне нравятся и мальчики, и девочки“, — рассказал Мукубу в интервью NRK, описывая разговор, который произошел в тренировочном лагере в Венгрии.

Норвежский борец подтвердил, что слухи соответствуют действительности. „Они плюнули и сказали, что таких, как я, нужно забрасывать камнями и сжигать. Сегодня они даже больше не разговаривают со мной, просто отворачиваются“, — рассказал Мукубу.

К сожалению, на этом проблемы не закончились, и из-за своей бисексуальности ему трудно найти партнёров для тренировок. „Когда меня видят на тренировках с борцами, которые не знают, что я бисексуален, мне советуют быть осторожным“, — пожаловался норвежский борец родом из Конго.

Норвежская федерация борьбы осведомлена о проблеме, и с Мукубу заключено соглашение, согласно которому он должен сразу открыто сообщать, если кто-то отказывается тренироваться с ним. Спортивный директор федерации борьбы Эрлинг Странд гордится откровенностью Мукубу и клянется, что федерация поддерживает спортсмена на 100%.

Тем не менее, у Мукубу возникали неприятные ситуации и за пределами борцовского круга. „Когда я делал покупки в торговом центре, я сталкивался с группами людей из Восточной Европы, у которых старые взгляды на определенные вещи. Они приходили, чтобы провоцировать конфликты, например, странно двигали губами“, — объяснил борец, добавив, что без своих товарищей по сборной он не решается гулять по зарубежным странам.

За свою карьеру Мукубу выиграл три титула чемпиона Норвегии по греко-римской борьбе. В 2022 году он также стал чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет.