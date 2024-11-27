Признавшийся в бисексуальности борец: друзья сказали, что меня нужно забить камнями и сжечь
Норвежский борец Эксаус Мукубу (23) признался на прошлой неделе в интервью Aftenposten, что является бисексуалом.
По словам Мукубу, он рассказал своим друзьям о своей бисексуальности еще в прошлом году, но их реакция шокировала борца.
„Мы сели, начали разговаривать, и они сказали, что слышали, что мне нравятся и мальчики, и девочки“, — рассказал Мукубу в интервью NRK, описывая разговор, который произошел в тренировочном лагере в Венгрии.
Норвежский борец подтвердил, что слухи соответствуют действительности. „Они плюнули и сказали, что таких, как я, нужно забрасывать камнями и сжигать. Сегодня они даже больше не разговаривают со мной, просто отворачиваются“, — рассказал Мукубу.
К сожалению, на этом проблемы не закончились, и из-за своей бисексуальности ему трудно найти партнёров для тренировок. „Когда меня видят на тренировках с борцами, которые не знают, что я бисексуален, мне советуют быть осторожным“, — пожаловался норвежский борец родом из Конго.
Норвежская федерация борьбы осведомлена о проблеме, и с Мукубу заключено соглашение, согласно которому он должен сразу открыто сообщать, если кто-то отказывается тренироваться с ним. Спортивный директор федерации борьбы Эрлинг Странд гордится откровенностью Мукубу и клянется, что федерация поддерживает спортсмена на 100%.
Тем не менее, у Мукубу возникали неприятные ситуации и за пределами борцовского круга. „Когда я делал покупки в торговом центре, я сталкивался с группами людей из Восточной Европы, у которых старые взгляды на определенные вещи. Они приходили, чтобы провоцировать конфликты, например, странно двигали губами“, — объяснил борец, добавив, что без своих товарищей по сборной он не решается гулять по зарубежным странам.
За свою карьеру Мукубу выиграл три титула чемпиона Норвегии по греко-римской борьбе. В 2022 году он также стал чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет.
Эксаусу было восемь лет, когда он с матерью, тремя братьями и сестрой бежал из раздираемой войной Демократической республики Конго в Норвегию. Его отец последовал в другом направлении – он был вывезен в США миротворческими силами ООН. Только спустя четыре года родные узнали о его местонахождении главы семейства, потом прошло еще восемь лет, прежде чем они смогли с ним увидеться в Америке. Отец всё еще вынужден оставаться в США, но поддерживает связь с родными и, по словам Эксауса, интересуется его успехами в борьбе.