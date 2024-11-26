Чешский хоккеист остался без обоих яичек

Чешский хоккеист, играющий за дубль команды „Пардубице Динамо“ во второй по силе лиге, Доминик Хрничко, заметил что-то необычное на одном из яичек этим летом и, по настоятельному совету жены, пошел к врачу. Там ему был поставлен страшный диагноз: рак обоих яичек.

„Утром всё было в порядке, а вечером мне сказали, что на следующий день мне удалят оба яичка“, — рассказал Хрничко чешским СМИ.

Чешский игрок продолжил: „Конечно, как мужчине, очень трудно услышать, что у тебя удаляют оба яичка, но в конце концов я рад, что пошел к врачу вовремя“.

У Хрничко есть ребенок от жены. Несмотря на потерю яичек, у пары есть возможность в будущем расширить семью, так как перед операцией хоккеист заморозил сперму.

„Я все равно чувствую себя мужчиной, потому что все работает так, как должно. Однако в будущем я, конечно, подумаю о возможном использовании имплантов яичек, потому что у каждого мужчины должны быть яйца“, — добавил он.

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Хрничко - не первый хоккеист, который открыто говорит о проблеме. Американский нападающий „Ванкувер Кэнакс“ Дакота Джошуа этой осенью сообщил, что летом у него обнаружили онкологию, позднее опухоль удалили оперативным путем.

Хотя и было очень тяжело столкнуться с этим специфическим видом рака, быстрое обследование было лучшим решением, и я призываю мужчин регулярно проходить обследование. Так как я продолжаю выздоравливать, то заранее благодарю всех за уважение к моей конфиденциальности в данном вопросе. Клуб будет сообщать новости по мере необходимости. В то же время я благодарен всем за поддержку и понимание, — говорится в сообщении хоккеиста в соцсетях „Ванкувера“.

Рак яичка — онкологическое заболевание, при котором злокачественное новообразование формируется из эпителиальных тканей мужских половых желез. Рак яичка составляет до 2% всех злокачественных опухолей и до 5% в структуре онкоурологических заболеваний.

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