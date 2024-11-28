28.11.2024, 07:13
Почему в Норвегии детям до 12 лет нельзя соревноваться? Должна ли Эстония следовать „норвежской модели“?
ФОТО: | REUTERS
В Норвегии с 2007 года запрещены детские соревнования. Почему? Каковы положительные стороны такого подхода?
В начале ноября на конференции „Kääriku Kärajad“ датский спортивный эксперт Майкл Андерсен заявил, что детям младше 12 лет не следует определять лучших в своей возрастной группе. „Лучшей практикой, по моему мнению, является подход Норвегии, где запрещено проводить соревнования для детей младше 12 лет. Я также считаю, что в таком возрасте не следует проводить национальные чемпионаты“, — сказал Андерсен.
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