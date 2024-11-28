Почему в Норвегии детям до 12 лет нельзя соревноваться? Должна ли Эстония следовать „норвежской модели“?

В начале ноября на конференции „Kääriku Kärajad“ датский спортивный эксперт Майкл Андерсен заявил, что детям младше 12 лет не следует определять лучших в своей возрастной группе. „Лучшей практикой, по моему мнению, является подход Норвегии, где запрещено проводить соревнования для детей младше 12 лет. Я также считаю, что в таком возрасте не следует проводить национальные чемпионаты“, — сказал Андерсен.

Конечно, в Эстонии большая часть спортивного сообщества без углубленного анализа отвергла эту идею, считая, что отказ от соревнований для детей приводит к воспитанию слабых и неготовых к жизни людей, и является признаком общей „смягченности“. С другой стороны, Андерсен сослался на модель „Права детей в спорте“, действующую в Норвегии с 2007 года, которая, по мнению самих норвежцев, и на основе исследований, является основой процветания их спорта. Как это получилось?