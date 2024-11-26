Исследование: люди считают защиту данных проблемой при утилизации электроники. Что происходит с устройствами после возврата?

„Умные устройства, например телефоны, могут использоваться до трех-четырех раз в течение своего жизненного цикла“, – объясняет Маркус Вейманн, руководитель по работе с партнерами компании Upgreat, занимающейся выкупом устройств. По его словам, каждый новый цикл устройства помогает уменьшить выбросы CO₂ и сэкономить ресурсы, которые требуются для производства новых устройств.

Использованная электроника имеет большое значение для циркулярной экономики. Она содержит ценные материалы и критически важные ресурсы, которые при правильной утилизации можно переработать или использовать повторно.

„Даже старые или неработающие устройства можно отправить в оборот. Их ценные компоненты, такие как аккумуляторы, могут быть переработаны или переданы сертифицированным компаниям по утилизации“, – добавил Вейманн.

В компании Upgreat каждое устройство проходит тщательную проверку. „Если экран разбит, мы его заменяем. Если аккумулятор изношен более чем на 20%, мы устанавливаем новый. Исправные устройства классифицируются по качеству (A, B или C) и отправляются на продажу с гарантией“, – уточняет эксперт.

Миф о том, что возвращенные устройства отправляются в Африку, компания опровергает. По словам Вейманна, большая часть гаджетов продается в странах Балтии и Финляндии, что позволяет максимально использовать их в регионе.

Почему люди не возвращают старые устройства?

По данным исследования Inbank и Norstat, более половины жителей Эстонии оставляют свои старые телефоны лежать без дела. Многие из них – в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.

Руководитель по развитию бизнеса Inbank Пирет Паулус считает, что аренда телефонов могла бы изменить ситуацию: „При аренде устройства гарантированно возвращаются для повторного использования“.