Исследование: люди считают защиту данных проблемой при утилизации электроники. Что происходит с устройствами после возврата?
Жизненный цикл смартфонов и другой электроники не заканчивается после того, как их первый владелец приобретает новое устройство или они становятся ненужными. Согласно мнению экспертов, одно устройство может пройти до трех-четырех циклов использования, включая нового владельца, ремонт или использование в качестве донора запчастей. Однако защита данных остается одной из главных причин, почему люди не передают свои устройства на повторное использование.
„Умные устройства, например телефоны, могут использоваться до трех-четырех раз в течение своего жизненного цикла“, – объясняет Маркус Вейманн, руководитель по работе с партнерами компании Upgreat, занимающейся выкупом устройств. По его словам, каждый новый цикл устройства помогает уменьшить выбросы CO₂ и сэкономить ресурсы, которые требуются для производства новых устройств.
Использованная электроника имеет большое значение для циркулярной экономики. Она содержит ценные материалы и критически важные ресурсы, которые при правильной утилизации можно переработать или использовать повторно.
„Даже старые или неработающие устройства можно отправить в оборот. Их ценные компоненты, такие как аккумуляторы, могут быть переработаны или переданы сертифицированным компаниям по утилизации“, – добавил Вейманн.
В компании Upgreat каждое устройство проходит тщательную проверку. „Если экран разбит, мы его заменяем. Если аккумулятор изношен более чем на 20%, мы устанавливаем новый. Исправные устройства классифицируются по качеству (A, B или C) и отправляются на продажу с гарантией“, – уточняет эксперт.
Миф о том, что возвращенные устройства отправляются в Африку, компания опровергает. По словам Вейманна, большая часть гаджетов продается в странах Балтии и Финляндии, что позволяет максимально использовать их в регионе.
Почему люди не возвращают старые устройства?
По данным исследования Inbank и Norstat, более половины жителей Эстонии оставляют свои старые телефоны лежать без дела. Многие из них – в хорошем состоянии и пригодны для дальнейшего использования.
Руководитель по развитию бизнеса Inbank Пирет Паулус считает, что аренда телефонов могла бы изменить ситуацию: „При аренде устройства гарантированно возвращаются для повторного использования“.
Несмотря на то что треть эстоноземельцев планируют менять смартфон каждые 4–5 лет, а 28% – каждые 2–3 года, реальные сроки использования телефонов значительно дольше. Например, устройства Apple могут служить до 10 лет и пройти несколько циклов использования.
По словам Паулус причины, по которым люди не возвращают телефоны это эмоциональная привязанность или практическая ценность устройства, отсутствие времени для возврата (почти треть респондентов). Низкая финансовая выгода от возврата (23%). Однако главной причиной является беспокойство о защите данных – об этом заявили две трети опрошенных.
„Каждое устройство проходит строгую процедуру удаления данных, – уверяет Вейманн эксперт Upgreat. – Мы полностью удаляем все данные, а по запросу клиента можем перезаписать жесткий диск до семи раз“. Это обеспечивает безопасность как для предыдущего, так и для нового владельца.
Эксперты уверены, что старые устройства нельзя оставлять пылиться или выбрасывать. „Если у вас в ящике лежат четыре старых iPhone, самое время их вернуть. Это позволит извлечь максимум из каждого устройства через переработку, ремонт или утилизацию“, – подчеркивает Вейманн.
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