Малоизвестный факт: регистрационный сбор можно добавить в сумму лизинга автомобиля

Согласно данным Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в октябре этого года продажи автомобилей значительно выросли, превысив показатели октября прошлого года на 54,9%. Тем не менее, за год в целом продажи автомобилей снизились на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными марками автомобилей в октябре, как и в сентябре, были Škoda и Toyota, а на третье место вместо Dacia поднялся Renault.

„Вероятно, объемы продаж автомобилей останутся на относительно высоком уровне до конца этого года, – заявил руководитель Citadele Leasing Райнер Моппель. – На рост продаж влияет предстоящий автоналог: многие хотят успеть заменить машину до конца года и избежать уплаты регистрационного сбора“.

Регистрационный сбор необходимо уплачивать при первой регистрации автомобиля: в случае новой машины – при внесении ее в регистр, а в случае уже зарегистрированной – при первой смене владельца, например, при продаже. „Закон не уточняет, кто именно должен платить регистрационный сбор при смене владельца. Это может сделать как покупатель, так и продавец. При покупке автомобиля в лизинг регистрационный сбор можно добавить к общей сумме лизинга, как и дополнительное оборудование, – пояснил Моппель. – В таком случае покупателю не придется беспокоиться об уплате регистрационного сбора – это сделает продавец автомобиля. Кроме того, покупатель сможет распределить эту сумму на более длительный срок, что обеспечит большую гибкость и позволит лучше планировать расходы“.

Однако, по словам Моппеля, важно помнить, что если автосалон уплачивает регистрационный сбор Департаменту транспорта и добавляет его к стоимости автомобиля, то на эту сумму начисляется и налог с оборота: „Это аспект, о котором часто забывают, но он важен, поскольку влияет на общую сумму лизинга, размер первоначального взноса и ежемесячных платежей“.