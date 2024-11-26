Комиссия по делам Европейского союза находится с визитом в Молдове

„Эстония поддерживает вступление Молдовы в Европейский союз, и мы по-прежнему готовы делиться своим опытом и поддерживать Молдову в сферах политики, экономики и безопасности. Расширение ЕС сейчас важнее, чем когда-либо ранее, – сказал председатель комиссии по делам Европейского союза Пеэтер Тали. – Сегодня в ходе встреч с членами парламента Молдовы и представителями правительства мы сосредоточимся и на новых возможностях сотрудничества“.

Также большое внимание на встречах будет уделено ситуации в сфере безопасности. „Путинский режим в ходе своей враждебной деятельности по оказанию влияния приложил много усилий для того, чтобы направить результаты президентских выборов и референдума о присоединении Молдовы к ЕС в нужное ему русло, но эти усилия не увенчались успехом. Именно поэтому опыт Молдовы в противостоянии российской дезинформации для нас крайне ценен“, – сказал Тали.

Сегодня в Кишинёве делегация встретится со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, председателем комиссии по внешней политике и европейской интеграции Иной Кошеру и заместителем председателя комиссии Ионом Грозой, председателем депутатской группы по парламентским связям с Эстонией Андрианом Кептонаром и членами группы.

После этого делегация планирует встретиться с вице-премьером Молдовы по вопросам евроинтеграции Кристиной Герасимов, вице-премьером по вопросам экономического развития и цифровизации Думитру Алайба и руководителем бюро политик по реинтеграции Алином Гвидиани.

Завтра пройдет встреча с послом ЕС в Молдове Янисом Мажейксом.

В визите принимают участие председатель комиссии по делам Европейского союза Пеэтер Тали и члены комиссии Катрин Кууземяэ, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас и Тармо Тамм.

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