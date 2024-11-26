26.11.2024, 17:05
„На новый нарвский бассейн навели порчу“. Когда нарвитяне будут получать качественную услугу, а не терпеть неудобства?
ФОТО: | Delfi Meedia
В относительно новом бассейне, расположенном в здании нарвского отделения Академии внутренней обороны, снова проблемы: уже пару недель не работает вентиляция.
"Когда все поправят?“ - спрашивают активные клиенты, купившие, кстати, не самый дешевый абонемент - 75 евро стоят 10 посещений бассейна, если хочешь поплавать в любое время с 7 до 22.00.
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