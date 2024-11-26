Новости Ида-Вирумаа
26.11.2024, 17:05

„На новый нарвский бассейн навели порчу“. Когда нарвитяне будут получать качественную услугу, а не терпеть неудобства?

 
Здание Академии внутренней обороны в Нарве, бассейн расположен на нижнем этаже.
Здание Академии внутренней обороны в Нарве, бассейн расположен на нижнем этаже.
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

В относительно новом бассейне, расположенном в здании нарвского отделения Академии внутренней обороны, снова проблемы: уже пару недель не работает вентиляция.

"Когда все поправят?“ - спрашивают активные клиенты, купившие, кстати, не самый дешевый абонемент - 75 евро стоят 10 посещений бассейна, если хочешь поплавать в любое время с 7 до 22.00.

„На бассейн навели порчу“, - шутит одна из посетительниц. Администрация пожимает плечами, когда решится очередная проблема - теперь с системой вентиляции - неизвестно. „Нам говорят, что заказывать запчасти нужно из-за границы, вот, ждем“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии