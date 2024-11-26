ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1007-й день) | Войска РФ за ночь запустили рекордное число дронов по территории Украины

Киевская городская военная администрация ранее сообщала об отражении атаки на столицу более 10 беспилотников. В Тернопольской области в результате налета дронов поврежден объект критической инфраструктуры и пропало электричество, заявляли власти региона.

Согласно сводке, сбить удалось 76 дронов-камикадзе в 16 областях Украины, в том числе Киевской, 95 дронов были „локационно потеряны“, пять „улетели в сторону Беларуси“.

По данным украинских военных, всего было зафиксировано 192 воздушных целей — четыре „Искандера“ и 188 беспилотников.

Россия в ночь на вторник атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами „Искандер-М“. „Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа“, — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен врио командующего группировки „Юг“, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Группировка воюет в Украине.

СБУ проводит досудебное расследование, а украинский омбудсмен сообщил, что направил письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста.

По данным украинской прокуратуры, военных заставили выйти из укрытия без оружия и лечь на землю, положив руки за голову. Затем их расстреляли из автоматического оружия.

Военные ВСУ отступили и скрылись в частном доме, но российские войска окружили их и взяли в плен, утверждают прокуроры.

По предварительным данным, это произошло в ноябре 2024 года. Тогда, как говорят в прокуратуре, россияне штурмовали украинские позиции у села Петровка в Донецкой области.

„Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, — подтверждают Воздушные силы. — Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших“.

Bloomberg: Британия отправило Киеву десятки ракет Storm Shadows

Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, что стало первым случаем при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал продолжить поддержку войны страны против России, утверждает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, позволяющие бить вглубь российской территории ракеты были отправлены еще до того, как были разрешены удары по России.

США и Великобритания стремятся укрепить Украину перед возвращением Дональда Трампа на пост президента, констатирует издание.

Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были осуществлены после того, как у Киева закончились дальнобойные ракеты, сообщили собеседники издания.

На Западе снова говорят о возможной отправке войск в Украину

Некоторые западные страны вновь обсуждают возможность отправки своих войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину, пишет Le Monde. Идея была предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале, но вызвала противодействие, особенно со стороны Германии. Вопрос вернулся на повестку после победы Дональда Трампа на выборах в США, опасаясь сокращения американской помощи Украине. В частности, он обсуждался во время визита в Париж премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Франция не исключает участие своих войск, но официального разрешения на отправку нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что хотя такие идеи высказывались, среди европейцев нет единства по этому вопросу.

Россия планирует наступление в Запорожье