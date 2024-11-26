ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1007-й день) | Войска РФ за ночь запустили рекордное число дронов по территории Украины
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Офис Генпрокурора Украины сообщил об убийстве российскими военными пятерых украинских пленных на Покровском направлении
По предварительным данным, это произошло в ноябре 2024 года. Тогда, как говорят в прокуратуре, россияне штурмовали украинские позиции у села Петровка в Донецкой области.
Военные ВСУ отступили и скрылись в частном доме, но российские войска окружили их и взяли в плен, утверждают прокуроры.
По данным украинской прокуратуры, военных заставили выйти из укрытия без оружия и лечь на землю, положив руки за голову. Затем их расстреляли из автоматического оружия.
„Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление“, — заявили в Генеральной прокуратуре.
СБУ проводит досудебное расследование, а украинский омбудсмен сообщил, что направил письмо в ООН и Международный комитет Красного Креста.
РБК назвал имя нового командира российской группировки „Юг“
Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен врио командующего группировки „Юг“, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Группировка воюет в Украине.
Ранее издание сообщало, что этот пост покинул генерал-полковник Геннадий Анашкин.
Собеседники РБК утверждают, что замена произведена в рамках плановой ротации.
С 2020 года Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
Воздушные силы ВСУ заявили о рекордной атаке российских дронов
Россия в ночь на вторник атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами „Искандер-М“. „Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа“, — говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, всего было зафиксировано 192 воздушных целей — четыре „Искандера“ и 188 беспилотников.
Согласно сводке, сбить удалось 76 дронов-камикадзе в 16 областях Украины, в том числе Киевской, 95 дронов были „локационно потеряны“, пять „улетели в сторону Беларуси“.
Киевская городская военная администрация ранее сообщала об отражении атаки на столицу более 10 беспилотников. В Тернопольской области в результате налета дронов поврежден объект критической инфраструктуры и пропало электричество, заявляли власти региона.
„Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, — подтверждают Воздушные силы. — Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших“.
Bloomberg: Британия отправило Киеву десятки ракет Storm Shadows
Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, что стало первым случаем при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал продолжить поддержку войны страны против России, утверждает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По данным агентства, позволяющие бить вглубь российской территории ракеты были отправлены еще до того, как были разрешены удары по России.
США и Великобритания стремятся укрепить Украину перед возвращением Дональда Трампа на пост президента, констатирует издание.
Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были осуществлены после того, как у Киева закончились дальнобойные ракеты, сообщили собеседники издания.
На Западе снова говорят о возможной отправке войск в Украину
Некоторые западные страны вновь обсуждают возможность отправки своих войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину, пишет Le Monde. Идея была предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале, но вызвала противодействие, особенно со стороны Германии. Вопрос вернулся на повестку после победы Дональда Трампа на выборах в США, опасаясь сокращения американской помощи Украине. В частности, он обсуждался во время визита в Париж премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Франция не исключает участие своих войск, но официального разрешения на отправку нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что хотя такие идеи высказывались, среди европейцев нет единства по этому вопросу.
Россия планирует наступление в Запорожье
По данным украинской разведки, российские войска готовятся к наступлению на Запорожье, в операции могут быть задействованы до 130 тысяч военнослужащих, сообщает The Economist. Точное время начала наступления неизвестно. Полковник ВСУ Алексей Хильченко отметил, что часть сил была перенаправлена для защиты Курской области от украинского наступления. Командир батальона ВСУ в Запорожье считает, что российские войска еще не готовы, но когда наступление начнется, оно будет особенно тяжелым. Запорожье важно для Украины как центр тяжелой промышленности, и Россия придает этому городу особое значение, объявив его аннексированным осенью 2022 года, несмотря на контроль лишь части региона.
Тернополь оказался без света из-за удара России по западу Украины
В ночь на вторник Россия атаковала Украину 188 дронами, многие из них ударили по Тернополю, где в результате исчезли свет, вода и отопление — такая критическая ситуация сложилась чуть ли не впервые с начала российского вторжения.
Дроны попали в объекты энергетической инфраструктуры. Как сообщил мэр Сергей Надал, энергетики работали всю ночь и к утру частично смогли восстановить подачу электроэнергии.
В Тернополе не работают троллейбусы. Вместо них на маршруты выехали автобусы. Школы и детские сады открыты, но детей могут отправить на дистанционное обучение. Больницы работают от генераторов.
В городе открыли пункты обогрева. Тепло частично есть, но подается через электропитание и резервные генераторы.
Мэрия города советовала отключить в домах лифты из-за проблем со светом. Людей просят ими не пользоваться, даже если свет в доме есть.