ФОТО | Эстонские красавицы триумфально выступили на соревнованиях по культуризму и фитнесу в Португалии

На соревнованиях IFBB Mr. Universe Portugal Анастасия Тойкка блестяще выступила, завоевав все возможные награды в категории „велнес“. Она одержала победу в „велнес-мастерах“ и в категории „велнес“ до 163 см, а также стала абсолютной чемпионкой в этой дисциплине. Этот триумф принес ей уже 11-ю в карьере PRO-карту, подтвердив ее высокий профессиональный уровень.

На соревнованиях IFBB José Monteiro International Cup Анастасия Тойкка продолжила триумфальное выступление, вновь завоевав первые места в категориях „велнес-мастера“ и „велнес“ до 163 см. Она также стала абсолютной чемпионкой в категории „велнес“, подтвердив свой высокий уровень и непревзойденное мастерство.

На соревнованиях IFBB Mr. Universe Portugal в самой многочисленной категории — „фитнес-бикини“ среди участниц ростом более 163 см — судьи единогласно присудили победу Регине Целик, что принесло ей PRO-карту. В этой же категории 12-е место заняла её ученица Йоанна-Хелене Сырмус. Следом за ней расположились Кэтлин Мяги и Мирра Ласман.

На IFBB José Monteiro International Cup в категории „фитнес-бикини“ среди участниц ростом более 163 см, снова самой многочисленной на турнире, Регина Целик подтвердила свое превосходство. Она вновь одержала уверенную победу, став абсолютной чемпионкой этой категории и завоевав еще одну PRO-карту.

Беатрис Алонсо завоевала второе место в категории „велнес“ среди участниц ростом более 163 см, а Рутт Маргус заняла четвертую позицию.

В открытой категории „фитнес-бикини“ среди юниорок (16–23 года) победу уверенно одержала Жоанна-Хелене Сырмус. В категории „фит-модель“ первое место вновь заняла Кристин-Амани Кийвикас, а третью позицию заняла Сырмус.

В категории „велнес“ среди участниц ростом более 163 см второе место снова заняла Беатрис Алонсо, а третье — Рутт Маргус. Татьяна Обухова заняла четвертое место в категории „фитнес-бикини“ до 163 см и девятое место среди мастеров (старше 40 лет). Кэтлин Мяги заняла пятое место в категории „фитнес-бикини-мастера“ (35–39 лет).