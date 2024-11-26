Правда ли, что Джо Байден во время выступления в Бразилии ушёл в джунгли?

В ходе короткого визита в Манаус, втиснутого между участием в саммитах АТЭС в Лиме и „Большой двадцатки“ в Рио-де-Жанейро, Байден дал пресс-конференцию, проходившую на открытом воздухе в лесах Амазонии. В 14-секундном ролике, который распространился в интернете, видно, как по окончании своей речи Байден помахал рукой журналистам, развернулся и пошёл по направлению к лесу. Если ограничиться просмотром этого короткого видеоотрывка, действительно, может сложиться впечатление, что президент вел себя не совсем адекватно.

17 ноября 2024 года американский президент Джо Байден прибыл в Бразилию, а затем стал первым действующим американским президентом, посетившим тропические леса Амазонии. Белый дом США охарактеризовал этот визит как часть наследия, которое оставит администрация Байдена в борьбе с изменением климата. Поездка имела символическое значение, учитывая, что с приходом в Белый дом избранного президента Дональда Трампа США, вероятно, резко изменят свою экологическую политику. В Бразилии Байден выступил с речью и подписал прокламацию о Международном дне охраны природы.

18 ноября 2024 года в СМИ начали появляться заголовки вроде „Байден ушёл в леса Амазонки“ или „Ушёл в джунгли — Джо Байден стал героем мемов после выступления в Бразилии“. Подобные статьи опубликовали „ Газета.ru “, Lenta.ru , „ Московский комсомолец “, „ Вести.ru “ и многие другие СМИ. Сотни пользователей соцсетей тоже поделились видеофрагментом, на котором президент США завершает свою речь, а потом разворачивается и медленно бредёт в сторону джунглей. В подписях к видео уточнялось, что „после выступления Байден молча развернулся и эпично ушёл в закат в джунгли“ или что „Байден — как старый кот, который ушёл в лес, и больше его никто не видел“. По данным сервиса TGstat, подобные посты в русскоязычных аккаунтах в Telegram набрали более 6 млн просмотров на момент написания этого разбора. Самыми популярными стали публикации каналов „ Топор+ „ (2,3 млн просмотров), „ Прямой эфир. Новости “ (770 000), „ КБ “ (240 000), „ Правдивости “ (190 000) и др.

Тем не менее в тот же день Internet Archive выложил расширенную версию трансляции, которая вышла в прямом эфире американского телеканала C-SPAN. В полной трансляции можно заметить, что перед началом речи Байдена (на отметке 0:47), из тех самых „джунглей“, к которым направился президент США, выходит человек. А несколько минут спустя в другом ролике видно, как Байден выходит по той же самой тропинке из тех же самых „джунглей“ и подходит к микрофону.

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Однако СМИ и социальные сети вырвали видеоклип из контекста и исказили новость о выступлении Байдена в джунглях Амазонии. Одним из первых, кто поделился обрезанным роликом, был консервативный аккаунт в социальной сети X с ником End Wokeness (6,3 млн просмотров). 17 ноября в 20:52 по московскому времени там появилось видео Байдена с подписью: „Президент Соединённых Штатов только что ушёл в леса Амазонии?“ На следующий день новость в подобном ключе была подана и в российских СМИ. Многие из них цитировали статью The Telegraph: „Одетый в синюю рубашку с открытым воротом, тёмные брюки, в своих фирменных солнцезащитных очках-авиаторах, 81-летний уходящий президент США отвернулся от трибуны и направился в леса“. В Telegram видео по большей части распространилось с подписью „Байден эпично ушёл в тропический лес Амазонки после того, как разрешил Украине бить ракетами по России“.

Таким образом, новость о Джо Байдене, якобы ушедшем в джунгли, была вырвана из контекста. Если посмотреть полное видео прямой трансляции, становится очевидно, что американский президент направлялся туда же, откуда ранее вышел, то есть к тропинке, скрытой от камеры.

Итог: Вырвано из контекста

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