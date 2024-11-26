Прокурор об авиакатастрофе в Вильнюсе: я бы воздержался от спекуляций о возможном теракте

„Действительно, сейчас не можем говорить о предположениях, и точно в обществе были высказывания различных политиков. Я бы, пожалуй, воздержался от подобных спекуляций о возможном террористическом акте или иной акции, пока нет объективных обстоятельств. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

За нами наблюдают наши не очень хорошие соседи и каждую такую ситуацию они попытаются использовать именно для того, чтобы посеять в обществе какое-то недоверие к официальной информации. Я еще раз призываю доверять государственным должностным лицам“, – сказал А. Урбялис на пресс-конференции, организованной правительством во вторник.

„Уже и сегодня видим, что с раннего утра, со вчерашнего дня уже появились всевозможные данные о вспышках в воздухе, и неизвестно о чем. Я бы призвал представителей прессы очень ответственно проверять эту информацию и без надобности ее не тиражировать“, – посоветовал прокурор.

А. Урбялис отметил, что в настоящее время, в процессе расследования авиакатастрофы, специалисты пытаются выяснить, могла ли авиакатастрофа произойти из-за человеческой ошибки или технических неполадок.

„Могла ли это быть ошибка пилота, или человеческая ошибка, или ошибка члена экипажа, или это могла быть ошибка, связанная с какими-то техническими данными? В этом направлении мы и ведем расследование, потому что произошла (...) авиакатастрофа. Как правило этого не должно происходить“, – прокомментировал А. Урбялис.

Расследование авиакатастрофы переходит к следующему этапу

Как сообщил во вторник в правительстве руководитель Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас, расследование авиакатастрофы переходит к следующему этапу, то есть начинается активный сбор информации и сопоставление данных.