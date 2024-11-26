Российского биатлониста лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Biathlon Integrity Unit (BIU), независимого органа, отвечающего за контроль соблюдения антидопинговых норм в биатлоне.

CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела (ADD), который установил, что Устюгов нарушил правила, основываясь на аномалиях, выявленных в его биологическом паспорте, сообщает РБК.

В связи с этим Устюгову назначили четырёхлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, достигнутые в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014, были аннулированы. В том числе победу на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

Устюгов имеет право обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.

Евгений Устюгов из двукратного олимпийского чемпиона превратился в биатлониста без результатов.

Предыстория:

В ноябре 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова, в рамках которого рассматривались образцы, сданные спортсменами в период с 2012 по 2015 годы. Расследование опиралось на данные Московской лаборатории и доклад Ричарда Макларена, который выявил аномалии в пробах, указывающие на возможное использование запрещённых веществ, пишет Sports.ru.

После длительных разбирательств в сентябре этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова, подтверждая факт нарушения антидопинговых правил. Как результат, биатлонист был дисквалифицирован за использование оксандролона, анаболического стероида, а все его результаты с 27 августа 2013 года и до конца карьеры (весна 2014 года) были аннулированы.

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