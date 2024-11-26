Российского биатлониста лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере(1)
Российский биатлонист Евгений Устюгов, который завершил карьеру еще в 2014 году, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Biathlon Integrity Unit (BIU), независимого органа, отвечающего за контроль соблюдения антидопинговых норм в биатлоне.
CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела (ADD), который установил, что Устюгов нарушил правила, основываясь на аномалиях, выявленных в его биологическом паспорте, сообщает РБК.
В связи с этим Устюгову назначили четырёхлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, достигнутые в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014, были аннулированы. В том числе победу на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.
Устюгов имеет право обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.
Евгений Устюгов из двукратного олимпийского чемпиона превратился в биатлониста без результатов.
Предыстория:
В ноябре 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова, в рамках которого рассматривались образцы, сданные спортсменами в период с 2012 по 2015 годы. Расследование опиралось на данные Московской лаборатории и доклад Ричарда Макларена, который выявил аномалии в пробах, указывающие на возможное использование запрещённых веществ, пишет Sports.ru.
После длительных разбирательств в сентябре этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова, подтверждая факт нарушения антидопинговых правил. Как результат, биатлонист был дисквалифицирован за использование оксандролона, анаболического стероида, а все его результаты с 27 августа 2013 года и до конца карьеры (весна 2014 года) были аннулированы.
Последствия: Шипулин и Чудов без медалей Игр, Фуркад – шестикратный чемпион
Пока медали всех турниров с учетом аннулирования результатов Устюгова не перераспределены. Это произойдет после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета МОК.
Но история допинговых дел Евгения позволяет предположить, что ничего не изменится. И последствия бана Устюгова будут очень масштабными.
Чего лишится сам Устюгов?
● Золото Олимпиады-2010 в масс-старте
● Бронза Олимпиады-2010 в эстафете
● Серебро ЧМ-2011 в масс-старте
● Серебро ЧМ-2011 в эстафете
● Малый хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10
● Серебро Евро-2011 в индивидуальной гонке
● Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)
Кто еще пострадает?
● Антон Шипулин вслед за титулом Сочи-2014 потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011
● Иван Черезов потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011
● Максим Чудов потеряет бронзу Олимпиады-2010
● Максим Максимов потеряет серебро ЧМ-2011
Шипулин и Чудов таким образом лишатся всех своих наград на Олимпийских играх.
Кто в выигрыше?
● Мартен Фуркад получит золото масс-старта Игр-2010. И станет шестикратным олимпийским чемпионом. Больше побед на Олимпиадах только у Уле Эйнара Бьорндалена (8).
● Словак Павол Хурайт поменяет бронзу Ванкувера на серебро, а его медаль перейдет австрийцу Кристоффу Зуманну.
● Бронза ванкуверской эстафеты перейдет команде Швеции (Линдстрем, Бергман, Нильссон и Ферри).
● Лукас Хофер получит серебро ЧМ-2011 в масс-старте, Тарьей Бо – бронзу.
● Эстафетное серебро того чемпионата мира перейдет Украине, бронза – Швеции.
● Серебро ЧЕ-2011 в индивидуалке – у Красимира Анева из Болгарии, бронза – у лидера команды Латвии Андрея Расторгуева.
Евгений Устюгов провёл пять полноценных сезонов на Кубке мира, и результаты четырёх из них теперь аннулированы в связи с решением Спортивного арбитражного суда. Однако его победы в пасьюте 20 декабря 2009 года (когда вторым стал эстонский биатлонист Роланд Лессинг) и в спринте 9 января 2010 года остаются при нём — эти достижения не были затронуты допинговыми санкциями. Таким образом, эти две победы остаются единственными топ-достижениями Устюгова, которые пока не вызывают сомнений.