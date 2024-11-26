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26.11.2024, 13:41

Российского биатлониста лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере

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Евгений Устюгов
Евгений Устюгов
ФОТО: Darko Bandic | Scanpix

Российский биатлонист Евгений Устюгов, который завершил карьеру еще в 2014 году, был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Biathlon Integrity Unit (BIU), независимого органа, отвечающего за контроль соблюдения антидопинговых норм в биатлоне.

CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела (ADD), который установил, что Устюгов нарушил правила, основываясь на аномалиях, выявленных в его биологическом паспорте, сообщает РБК.

В связи с этим Устюгову назначили четырёхлетнюю дисквалификацию, а все его результаты, достигнутые в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/2014, были аннулированы. В том числе победу на Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года, где Устюгов завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

Устюгов имеет право обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.

Евгений Устюгов из двукратного олимпийского чемпиона превратился в биатлониста без результатов.

Предыстория:

В ноябре 2018 года Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование в отношении Евгения Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Печенкина и Александра Чернышова, в рамках которого рассматривались образцы, сданные спортсменами в период с 2012 по 2015 годы. Расследование опиралось на данные Московской лаборатории и доклад Ричарда Макларена, который выявил аномалии в пробах, указывающие на возможное использование запрещённых веществ, пишет Sports.ru.

После длительных разбирательств в сентябре этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Устюгова, подтверждая факт нарушения антидопинговых правил. Как результат, биатлонист был дисквалифицирован за использование оксандролона, анаболического стероида, а все его результаты с 27 августа 2013 года и до конца карьеры (весна 2014 года) были аннулированы.

Последствия: Шипулин и Чудов без медалей Игр, Фуркад – шестикратный чемпион

Пока медали всех турниров с учетом аннулирования результатов Устюгова не перераспределены. Это произойдет после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета МОК.

Но история допинговых дел Евгения позволяет предположить, что ничего не изменится. И последствия бана Устюгова будут очень масштабными.

Чего лишится сам Устюгов?

● Золото Олимпиады-2010 в масс-старте

● Бронза Олимпиады-2010 в эстафете

● Серебро ЧМ-2011 в масс-старте

● Серебро ЧМ-2011 в эстафете

● Малый хрустальный глобус в масс-стартах сезона-2009/10

● Серебро Евро-2011 в индивидуальной гонке

● Медали этапов Кубка мира: 2 побед (эстафеты), 6 вторых мест (3 личные + 3 эстафеты), 6 третьих мест (3 личные + 3 эстафеты)

Кто еще пострадает?

● Антон Шипулин вслед за титулом Сочи-2014 потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

● Иван Черезов потеряет бронзу Олимпиады-2010 и серебро ЧМ-2011

● Максим Чудов потеряет бронзу Олимпиады-2010

● Максим Максимов потеряет серебро ЧМ-2011

Шипулин и Чудов таким образом лишатся всех своих наград на Олимпийских играх.

Кто в выигрыше?

● Мартен Фуркад получит золото масс-старта Игр-2010. И станет шестикратным олимпийским чемпионом. Больше побед на Олимпиадах только у Уле Эйнара Бьорндалена (8).

● Словак Павол Хурайт поменяет бронзу Ванкувера на серебро, а его медаль перейдет австрийцу Кристоффу Зуманну.

● Бронза ванкуверской эстафеты перейдет команде Швеции (Линдстрем, Бергман, Нильссон и Ферри).

● Лукас Хофер получит серебро ЧМ-2011 в масс-старте, Тарьей Бо – бронзу.

● Эстафетное серебро того чемпионата мира перейдет Украине, бронза – Швеции.

● Серебро ЧЕ-2011 в индивидуалке – у Красимира Анева из Болгарии, бронза – у лидера команды Латвии Андрея Расторгуева.

Евгений Устюгов провёл пять полноценных сезонов на Кубке мира, и результаты четырёх из них теперь аннулированы в связи с решением Спортивного арбитражного суда. Однако его победы в пасьюте 20 декабря 2009 года (когда вторым стал эстонский биатлонист Роланд Лессинг) и в спринте 9 января 2010 года остаются при нём — эти достижения не были затронуты допинговыми санкциями. Таким образом, эти две победы остаются единственными топ-достижениями Устюгова, которые пока не вызывают сомнений.

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