ВСУ заявили о рекордной атаке российских дронов

По данным украинских военных, всего было зафиксировано 192 воздушных целей — четыре „Искандера“ и 188 беспилотников, пишет BBC News Русская служба.

Согласно сводке, сбить удалось 76 дронов-камикадзе в 16 областях Украины, в том числе Киевской, 95 дронов были „локационно потеряны“, пять „улетели в сторону Беларуси“.

Киевская городская военная администрация ранее сообщала об отражении атаки на столицу более 10 беспилотников. В Тернопольской области в результате налета дронов поврежден объект критической инфраструктуры и пропало электричество, заявляли власти региона.

„Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, — подтверждают Воздушные силы. — Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших“.