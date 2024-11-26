Силы обороны Эстонии опровергли слова Путина об „Орешнике“

Давайте вспомним, что заявил Путин в своем последнем видеообращении (примечательном прежде всего тем, что во время длинного выступления президент не пошевелил ни одним пальцем, не говоря уже о ладонях). Он сказал, что средств противодействия ракетам „Орешника“ не существует.