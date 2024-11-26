26.11.2024, 13:30
Силы обороны Эстонии опровергли слова Путина об „Орешнике“
ФОТО: | IMAGO/SNA
Заявления российского лидера Владимира Путина о том, что направленные на Украину в минувшие выходные ракеты нового ракетного комплекса „Орешник“ невозможно отразить, не соответствуют действительности, подтверждают в Силах обороны Эстонии.
Давайте вспомним, что заявил Путин в своем последнем видеообращении (примечательном прежде всего тем, что во время длинного выступления президент не пошевелил ни одним пальцем, не говоря уже о ладонях). Он сказал, что средств противодействия ракетам „Орешника“ не существует.
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