За рубежом
26.11.2024, 13:30

Силы обороны Эстонии опровергли слова Путина об „Орешнике“

 
Владимир Путин.
Владимир Путин.
ФОТО: IMAGO/Vyacheslav Prokofyev | IMAGO/SNA

Заявления российского лидера Владимира Путина о том, что направленные на Украину в минувшие выходные ракеты нового ракетного комплекса „Орешник“ невозможно отразить, не соответствуют действительности, подтверждают в Силах обороны Эстонии.

Давайте вспомним, что заявил Путин в своем последнем видеообращении (примечательном прежде всего тем, что во время длинного выступления президент не пошевелил ни одним пальцем, не говоря уже о ладонях). Он сказал, что средств противодействия ракетам „Орешника“ не существует.

„Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 км/с. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено“ — заявил Путин (0:58):

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