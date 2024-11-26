СМИ: Великобритания несколько недель назад передала Украине десятки ракет Storm Shadow

Публично об этом не объявлялось, пишет „Медуза“. Это первые поставки таких ракет при премьер-министре Кире Стармере, который занимает этот пост с июля 2024 года.

По словам собеседников издания, Storm Shadow были отправлены до того, как Вашингтон и Лондон разрешили Украине наносить дальнобойными ракетами удары по целям на территории России. Источники Bloomberg отказались сообщить, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также их количество.

В начале ноября The Guardian писала, что Великобритания некоторое время не поставляет Украине ракеты Storm Shadow. Источники The Times говорили, что это может быть связано с нехваткой запасов.

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