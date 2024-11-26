СМИ: Великобритания несколько недель назад передала Украине десятки ракет Storm Shadow
Правительство Великобритании несколько недель назад поставило Украине еще „десятки“ дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Публично об этом не объявлялось, пишет „Медуза“. Это первые поставки таких ракет при премьер-министре Кире Стармере, который занимает этот пост с июля 2024 года.
По словам собеседников издания, Storm Shadow были отправлены до того, как Вашингтон и Лондон разрешили Украине наносить дальнобойными ракетами удары по целям на территории России. Источники Bloomberg отказались сообщить, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также их количество.
В начале ноября The Guardian писала, что Великобритания некоторое время не поставляет Украине ракеты Storm Shadow. Источники The Times говорили, что это может быть связано с нехваткой запасов.