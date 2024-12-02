Судимый 45-летний мужчина намерен жениться на 16-летней девушке. Им не разрешают, но невеста бунтует
Отношения 16-летней Паулы и 45-летнего Мустафы (имена изменены) развивались стремительно. Уже через полгода знакомства девушка приняла ислам, забеременела и взбунтовалась против всего мира, когда ей не удалось добиться разрешения на замужество. На сегодня потенциальный жених находится в тюрьме, пишет Delfi.lv.
Против Мустафы начат уголовный процесс по подозрению в совращении не достигшей на момент знакомства 16-летия Паулы. Мужчина уже имеет судимости, в том числе за убийство. Девушка проходит по делу о совращении как потерпевшая, но таковой себя не считает. Она обратилась в редакцию Delfi с просьбой о помощи в борьбе со всеми, кто пытается встать между ней и Мустафой. Паула ждет его из тюрьмы, чтобы выйти замуж и вместе растить общего ребенка.