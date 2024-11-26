Президент Литвы: поведение России заставляет подумать о ее роли в авиакатастрофе

„Вчера мы наблюдали как за попытками эскалации этого фактора (саботажа – ELTA), так и попытками его снижения. Я думаю, что (…), попросту, такое поведение сейчас не совсем ответственное, потому что у нас слишком мало информации, чтобы делать это. Еще раз повторяю – естественно, что существует вероятность саботажа, ее нельзя исключать. Поэтому она будет расследоваться со всей серьезностью“, – сообщил Гитанас Науседа во вторник в эфире Žinių radijas.

„Пожалуй, следует признать, что действия России, ее деструктивное поведение, вероятно, теперь заставят почти каждую авиакатастрофу рассматривать прежде всего через эту призму, то есть возможное вмешательство российских спецслужб, через возможную версию этих самовозгорающихся объектов. Такое уж государство Россия, что ее роль в катастрофах такого масштаба придется рассматривать чуть ли не в каждом случае“, – добавил глава государства.

ELTA напоминает, что в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета. Погибший в авиакатастрофе в Вильнюсе пилот являлся гражданином Испании, на борту самолета находились еще три человека – граждане Испании, Литвы и Германии. Пострадавшие проходят лечение в больницах города Вильнюса. По данным Elta, один из пострадавших находится в более тяжелом состоянии. Как сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас всего по причине авиакатастрофы было эвакуировано 13 человек. О них позаботиться Вильнюсский городской муниципалитет. По данным ДПОС, самолет полностью разрушен.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить