Автовладельцы, не пропустите! Шесть советов, как подготовить машину к зиме

„Мудрый водитель проверяет свою машину еще до наступления зимы. Ведь часто случается так, что проблемы появляются в самый неподходящий и неудобный момент“, — говорит руководитель обслуживания и склада запчастей Amserv Рагнар Пилдре.

Кузов нуждается в правильной мойке и обработке воском

„В начале зимы обязательно стоит помыть тщательно автомобиль на открытом воздухе и нанести на кузов воск, который защитит машину от соли и слякоти, а также уменьшит прилипание грязи к автомобилю“, — советует Пилдре. „Правильно натертый воском автомобиль дольше остается чистым, а вероятность обнаружить на нем ржавчину весной уменьшается“, — добавляет он.

Замените текстильные коврики на резиновые

Неизбежно зимой в салон попадает много влаги в виде растаявшего снега, которая часто накапливается в текстильных ковриках. „Если в автомобиле постелены текстильные коврики, то их следует заменить резиновыми. Ведь снег легко удаляется с резины, и в автомобиле не будет неприятного запаха, вызванного повышенной влажностью. Это также помогает уменьшить образование конденсата на стеклах“, — рассказывает Пилдре.

Жидкость омывателя лобового стекла должна быть зимней

Летнюю жидкость омывателя лобового стекла необходимо заменить на зимнюю „омывайку“. „Низкие температуры превращают летнюю омывающую жидкость в лед, что в худшем случае может привести к поломке насосов омывателя лобового стекла“, — предупреждает Пилдре.

Убедитесь, что в темное время года обеспечено хорошее освещение

Зимой хорошая видимость особенно важна. „В период темной и сырой погоды очень важно убедиться, что все лампы в фарах работают, а сами фары отрегулированы правильно“, — подчеркивает Пилдре.

„Рекомендую также проверить стеклоочистители – т.е. „дворники“ - и при необходимости заменить их на новые. Кроме того, на лобовое стекло также стоит нанести воск, который отталкивает дождевую воду и к тому же с воском легче очистить стекла автомобиля от льда и снега“, — советует автоэксперт Amserv.

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