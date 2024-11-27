Автовладельцы, не пропустите! Шесть советов, как подготовить машину к зиме
Эстонская зима полна разными проблемами – мокрый снег, холод и постоянная темнота испытывают навыки водителей, а также надежность транспортных средств. Как подготовить автомобиль к зиме так, чтобы поездки на нем были безопасными и беззаботными, а автомобиль был защищен от непогоды?
„Мудрый водитель проверяет свою машину еще до наступления зимы. Ведь часто случается так, что проблемы появляются в самый неподходящий и неудобный момент“, — говорит руководитель обслуживания и склада запчастей Amserv Рагнар Пилдре.
Кузов нуждается в правильной мойке и обработке воском
„В начале зимы обязательно стоит помыть тщательно автомобиль на открытом воздухе и нанести на кузов воск, который защитит машину от соли и слякоти, а также уменьшит прилипание грязи к автомобилю“, — советует Пилдре. „Правильно натертый воском автомобиль дольше остается чистым, а вероятность обнаружить на нем ржавчину весной уменьшается“, — добавляет он.
Замените текстильные коврики на резиновые
Неизбежно зимой в салон попадает много влаги в виде растаявшего снега, которая часто накапливается в текстильных ковриках. „Если в автомобиле постелены текстильные коврики, то их следует заменить резиновыми. Ведь снег легко удаляется с резины, и в автомобиле не будет неприятного запаха, вызванного повышенной влажностью. Это также помогает уменьшить образование конденсата на стеклах“, — рассказывает Пилдре.
Жидкость омывателя лобового стекла должна быть зимней
Летнюю жидкость омывателя лобового стекла необходимо заменить на зимнюю „омывайку“. „Низкие температуры превращают летнюю омывающую жидкость в лед, что в худшем случае может привести к поломке насосов омывателя лобового стекла“, — предупреждает Пилдре.
Убедитесь, что в темное время года обеспечено хорошее освещение
Зимой хорошая видимость особенно важна. „В период темной и сырой погоды очень важно убедиться, что все лампы в фарах работают, а сами фары отрегулированы правильно“, — подчеркивает Пилдре.
„Рекомендую также проверить стеклоочистители – т.е. „дворники“ - и при необходимости заменить их на новые. Кроме того, на лобовое стекло также стоит нанести воск, который отталкивает дождевую воду и к тому же с воском легче очистить стекла автомобиля от льда и снега“, — советует автоэксперт Amserv.
Убедитесь, что аккумулятор в порядке
По словам Пилдре, исправный аккумулятор особенно важен для водителей, путешествующих на короткие расстояния. „Если вы не совершаете дальние поездки, то аккумулятор не сможет достаточно заряжаться, а в холодную погоду вас может ожидатьнеприятный сюрприз, когда машина вообще не заведется. Перед минусовой температурой аккумулятор желательно проверять и при необходимости нужно зарядить его“, - говорит он. „Но если все же аккумулятор вдруг разрядится на морозе, то устройство под названием „бустер“ - то есть помощник для запуска автомобиля – станет отличным подспорьем. Он позволит быстро завести машину, чтобы съездить в мастерскую для зарядки аккумулятора или же для приобретения нового“, — советует Пилдре.
Дистанционный запуск делает вождение комфортным
Владельцы новых автомобилей наверняка привыкли пользоваться функцией предпускового подогрева, но на старые модели также возможна установка системы дистанционного запуска. „Дистанционный запуск означает, что автомобиль можно прогреть перед тем, как начать движение. Нет необходимости скрести лед или сидеть в холодной машине и ждать, пока двигатель прогреется, потому что машина уже имеет комфортную температуру, когда вы в нее садитесь“, — дает Пилдре советы для комфортной езды.