Ультраправый и пророссийский политик победил в первом туре президентских выборов в Румынии
Ультраправый и пророссийский политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат в первом туре выборов президента Румынии. Во втором туре ему будет противостоять Елена Ласкони из либеральной партии „Союз спасения Румынии“.
Крайне правый и пророссийский политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат в первом туре выборов президента Румынии, следует из официальных данных ЦИК страны, опубликованных в понедельник, 25 ноября. После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что за Джорджеску свои голоса отдали 22,94% румынских избирателей, пишет DW.
На втором месте финишировала кандидат от либерального „Союза спасения Румынии“ Елена Ласкони с результатом в 19,18%. Третье место занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку с 19,15%, которому прочили победу экзитполы. Четвертым пришел националист Джордже Симион с 13,87% голосов.
Чолаку после поражения на выборах подал в отставку с поста главы Социал-демократической партии Румынии.
В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в стране запланированы на 1 декабря.
Всего на выборах были представлены 13 кандидатов. Второй тур назначен на 8 декабря.