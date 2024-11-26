Ультраправый и пророссийский политик победил в первом туре президентских выборов в Румынии

Крайне правый и пророссийский политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат в первом туре выборов президента Румынии, следует из официальных данных ЦИК страны, опубликованных в понедельник, 25 ноября. После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что за Джорджеску свои голоса отдали 22,94% румынских избирателей, пишет DW.

На втором месте финишировала кандидат от либерального „Союза спасения Румынии“ Елена Ласкони с результатом в 19,18%. Третье место занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку с 19,15%, которому прочили победу экзитполы. Четвертым пришел националист Джордже Симион с 13,87% голосов.

Чолаку после поражения на выборах подал в отставку с поста главы Социал-демократической партии Румынии.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в стране запланированы на 1 декабря.

Всего на выборах были представлены 13 кандидатов. Второй тур назначен на 8 декабря.

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