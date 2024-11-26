Причины авиакатастрофы в Литве: что думают эстонские специалисты

„Экипаж самолета использует GPS и другие навигационные системы, когда он передвигается из одного пункта в другой. Когда он совершает посадку в аэропорту, то экипаж использует радиосигналы, посылаемые из пункта управления полетами. У самолета есть целый набор умных систем, которые дают экипажу информацию о местоположении самолета, чтобы посадить его в сложных погодных условиях или ночью“, – пояснил „Актуальной камере“ преподаватель Центра кибербезопасности TalTech Адриан Венаблес, передает RusERR.

Слова британского специалиста подтверждает и бывший пилот, ныне глава центра управления полетами Ивар Вярк: на такой поздней стадии полета, перед самой посадкой, пилот уже не нуждается в направлении и оценке расстояния, посадочную полосу видно на расстоянии двух километров, а помощь в посадке оказывает и „башня“ аэродрома.

„Да, у нас бывали помехи в системе GPS. Сложно сказать, какие причины тогда их вызвали. Наши пилоты и центр управления полетами осуществляют полеты безопасно. Мы используем альтернативные системы“, – сказал Вярк.

Не исключено, что причиной трагедии могли стать техническая поломка или погода.

„Причиной могла быть погода. Я пока не знаю, какие были погодные условия. По видеоролику было видно, что видимость была хорошая. Подобное могло произойти, если бы ветер очень сильно поменял силу или направление. Это очень резкое изменение, и по-английски оно называется wind shift („Сдвиг ветра“). Это могло бы быть причиной“, – отметил директор Авиационной службы Юллар Салумяэ.

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