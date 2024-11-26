США разрешили Украине бить ATACMS по территории РФ
Джон Кирби подтвердил, что Белый дом ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США дальнобойных баллистических тактических ракет ATACMS по территории РФ.
Белый дом впервые публично признал, что ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США дальнобойных баллистических тактических ракет ATACMS, пишет DW. Слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби привело в понедельник, 25 ноября, агентство Anadolu.
Вашингтон „изменил руководство“ по ATACMS, и „мы дали им (украинской стороне. - Ред.) указания, что они могут использовать их (ракеты. - Ред.) для нанесения ударов по этим конкретным типам целей“ - в глубине территории РФ.
„Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. И сейчас - по понятным причинам - это происходит в районе Курска, в Курской области“, - указал Кирби.
„Я позволил бы украинцам самим рассказать, как они используют ATACMS, и про процедуры наведения на цель, для чего они их используют и насколько хорошо“ это работает, добавил он.