Евгений Гурчиоглуянц назначен исполнительным директором „Левадии“
Таллиннская „Левадия“ объявила о назначении Евгения Гурчиоглуянца на пост исполнительного директора.
После ухода Сергея Хохлова-Симсона с поста исполнительного директора „Левадии“ в 2022 году его обязанности временно исполнял один из президентов клуба, Андрей Лешкин. Теперь клуб официально назначил на эту должность Евгения Гурчиоглуянца, сообщает сайт „Левадии“.
Гурчиоглуянц хорошо известен в футбольных кругах как бывший игрок „Левадии“. Он представлял Эстонию в юношеских сборных U-17 и U-19, шесть раз становился чемпионом Первой лиги, из них пять раз подряд с дублем „Левадии“, и записал на свой счет 100 голов. В Премиум-лиге он провел 71 матч, забив три гола.
В последние годы Гурчиоглуянц трудился помощником тренера юношеской команды (U-17) „Левадии“ и менеджером основной команды клуба.
Евгений Гурчиоглуянц: „Прежде всего хочу поблагодарить президентов клуба за такую честь и доверие. Также я очень благодарен всем сотрудникам и тренерам клуба, с которыми я работал на протяжении всех этих лет. „Левадия“ — это клуб с большой и богатой историей, и это очень большой вызов и ответственность быть в такой новой роли. У нас впереди еще более высокие цели как на уровне основной команды, так и футбольной школы. Я хочу, чтобы „Левадия“ стала домом для многих молодых талантливых футболистов, которые однажды попадут в основной состав команды и помогут клубу завоевывать титулы“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.