Евгений Гурчиоглуянц назначен исполнительным директором „Левадии“

Гурчиоглуянц хорошо известен в футбольных кругах как бывший игрок „Левадии“. Он представлял Эстонию в юношеских сборных U-17 и U-19, шесть раз становился чемпионом Первой лиги, из них пять раз подряд с дублем „Левадии“, и записал на свой счет 100 голов. В Премиум-лиге он провел 71 матч, забив три гола.

Евгений Гурчиоглуянц: „Прежде всего хочу поблагодарить президентов клуба за такую честь и доверие. Также я очень благодарен всем сотрудникам и тренерам клуба, с которыми я работал на протяжении всех этих лет. „Левадия“ — это клуб с большой и богатой историей, и это очень большой вызов и ответственность быть в такой новой роли. У нас впереди еще более высокие цели как на уровне основной команды, так и футбольной школы. Я хочу, чтобы „Левадия“ стала домом для многих молодых талантливых футболистов, которые однажды попадут в основной состав команды и помогут клубу завоевывать титулы“.