Правдиво ли фото Майка Тайсона со следами наркотиков под носом?

В Рунете эта фотография популярна не менее десяти лет. Например, в мае 2014 года на сайте „Пикабу“ её разместили с такой подписью: „Типичное фото Майка Тайсона во время вечеринки в 80-х годах“. Тогда пост набрал почти 500 плюсов. Множество аналогичных публикаций с этим снимком встречается во „ВКонтакте“. Так, в 2020 году запись паблика Moments of History набрала 20 000 просмотров, а в 2023-м пост сообщества „Смотри, что я узнал“ получил более 69 000 просмотров. Причём там уточнялся и конкретный год, когда было сделано вирусное фото, — якобы 1988-й. Более того, чаще всего в подобных публикациях пользователи не упоминают наркотики напрямую, а завуалированно шутят, будто белое пятно на губе спортсмена осталось после того, как он попил молока (примеры тут и тут) или поел пончиков с сахарной пудрой (тут и тут). Такие посты также распространены в Telegram-каналах (тут, тут и тут) и на Facebook (тут, тут и тут). В ноябре 2024 года англоязычный твит с этим снимком набрал более 55 млн просмотров.