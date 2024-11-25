Правдиво ли фото Майка Тайсона со следами наркотиков под носом?
В течение многих лет в Сети распространяется снимок боксёра, на носу и верхней губе которого заметны следы некоего белого порошка. Мы проверили подлинность этого изображения.
В Рунете эта фотография популярна не менее десяти лет. Например, в мае 2014 года на сайте „Пикабу“ её разместили с такой подписью: „Типичное фото Майка Тайсона во время вечеринки в 80-х годах“. Тогда пост набрал почти 500 плюсов. Множество аналогичных публикаций с этим снимком встречается во „ВКонтакте“. Так, в 2020 году запись паблика Moments of History набрала 20 000 просмотров, а в 2023-м пост сообщества „Смотри, что я узнал“ получил более 69 000 просмотров. Причём там уточнялся и конкретный год, когда было сделано вирусное фото, — якобы 1988-й. Более того, чаще всего в подобных публикациях пользователи не упоминают наркотики напрямую, а завуалированно шутят, будто белое пятно на губе спортсмена осталось после того, как он попил молока (примеры тут и тут) или поел пончиков с сахарной пудрой (тут и тут). Такие посты также распространены в Telegram-каналах (тут, тут и тут) и на Facebook (тут, тут и тут). В ноябре 2024 года англоязычный твит с этим снимком набрал более 55 млн просмотров.
Скандалы сопровождают Тайсона на протяжении всей его взрослой жизни и спортивной карьеры, и немалая часть из них связана с употреблением запрещённых веществ. Например, в декабре 2006 года автомобиль боксёра остановила полиция и во время обыска обнаружила кокаин и следы марихуаны. Позже Тайсон признал себя виновным в хранении наркотических веществ и вождении в нетрезвом виде. Бывшего чемпиона в тяжёлом весе приговорили к 24 часам тюремного заключения, трём годам условно и 360 часам общественных работ. В 2013 году в автобиографии „Неоспоримая правда“ Тайсон рассказал, что в период расцвета своей карьеры использовал фальшивый пенис, чтобы не провалить тесты на наркотики. По его словам, с помощью этого приспособления вместо своей мочи он сдавал урину жены и маленького ребёнка. Согласно интервью 2019 года, из-за наркотиков Железный Майк забыл, что должен сниматься в фильме „Мальчишник в Вегасе“ (2009), а на съёмочную площадку также явился под действием кокаина.
И хотя Тайсон на самом деле употреблял немало наркотиков, интересующий нас вирусный снимок был отредактирован. С помощью обратного поиска по изображению „Проверено“ нашло оригинал фотографии на сайте американского фотоагентства Getty Images. Согласно описанию, фотограф запечатлел боксёра на вечеринке в честь презентации музыкального альбома Джанет Джексон The Velvet Rope в Калвер-Сити, штат Калифорния. Причём мероприятие проходило не в 1988 году, а 9 сентября 1997-го. На подлинном снимке под носом спортсмена не видно следов белого порошка.
Более того, при внимательном сравнении оригинала с подделкой можно заметить, что изменениям подверглись и глаза атлета. Так, на вирусной версии снимка белки Тайсона представлены сильно покрасневшими — это один из признаков употребления кокаина.
На сайте Getty Images можно найти и иные снимки с Тайсоном, сделанные другими людьми на той же вечеринке, однако ни на одной из фотографий также не видно следов белого порошка.
Таким образом, много лет в интернете распространяют изменённый снимок Майка Тайсона, на котором с помощью фоторедактора боксёру не только пририсовали следы кокаина на лице, но и добавили покраснение глаз. Кроме того, в публикациях со сфабрикованным изображением часто указывают неверный год проведения запечатлённого мероприятия.
Итог: Фейк