Юферева-Скуратовски: было ли альпинистское снаряжение на языковом экзамене?
В сентябре я запустила группу поддержки по переходу на эстонский язык обучения для родителей и тех, то изучает эстонский язык во взрослом возрасте. Как ни странно, больше всего эмоций у участников группы вызвала тема курсов для взрослых, подготовка к уровневым экзаменам и их последующая сдача, пишет депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски.
По итогам этой встречи Департаменту по делам образования и молодежи были направлены вопросы и предложения, которые могли бы помочь людям в подготовке к экзамену и увеличить процент сдающих.
Но сначала немного статистики. Самым самым популярным остается экзамен на уровень B1 (необходимый для получения гражданства). В 2023 году на него зарегистрировались 3190 человек, а успешно сдали 1592 человека (53%). Для сравнения – на экзамен уровня С1 зарегистрировалось 1784 человека, а успешно сдало 489 (всего 30%).
Терминология на экзамене слишком сложная
Участники группы поддержки озвучили несколько проблем и вопросов, с которыми им довелось столкнуться на уровневом экзамене. Больше всего возмущения вызвал тот факт, что в устной части их знакомым экзаменуемым пришлось рассуждать на очень узкопрофессиональные темы. Например, были названы такие темы, как альпинистское снаряжения и этапы кристаллизации меда. Это и стало одним из предложений Департаменту образования: „Предлагаем избегать слишком сложной профессиональной терминологии на экзамене“.
Ответ департамента с одной стороны внушил оптимизм, а с другой стороны вызвал недоумение – либо одна сторона что-то недоговаривает, либо другая – сгущает краски.
Ответ Департамента: „В круг тем устной части уровневых экзаменов не входят специфические и профессиональные темы за исключением экзамена на уровень С1. Но экзаменующийся в одном задании может выбрать сам тему из двух предложенных тематик (образование, внутренняя безопасность, публичный сектор). Альпинистское снаряжение, этапы кристаллизации меда и другие подобные узкопрофессиональные темы не были и не будут использоваться в устной части экзамена ни на одном уровне“.
Для подготовки к экзамену на тот или иной уровень можно ознакомиться с образцами экзаменационных заданий на сайте Департамента. По заверению Департамента, предложенный материал должен дать исчерпывающее представление о том, с какими заданиями и темами вы можете столкнуться на экзамене.
Результаты проверяет специалист, а не искусственный интеллект
Одну участницу группы интересовал вопрос, действительно ли письменную часть экзамена проверяет искусственный интеллект. И насколько велика вероятность ошибочного оценивания работы в таком случае.
Как заверили в Департаменте, как письменную, так и устную часть экзамена оценивают два экзаменатора. Если начисленные ими баллы очень сильно различаются, то работа проверяется в третий раз. Все оценщики – это люди с профильным образованием, которые периодически проходят курсы и работают строго на основе разработанных критериев оценивания. При таком подходе риск возникновения ошибки при оценивании экзамена сведен к минимуму, а искусственный интеллект не используется. Кстати, если в письменной части экзамена человек напишет чуть больше слов, чем указано в задании, это не окажет негативного влияния на его окончательную оценку.
Сухая статистика по результатам сдачи уровневых экзаменов говорит о том, что процент успешно сдающих падает по мере усложнения уровня. Например, если экзамен на уровень А2 сдало 73%, то с экзаменом на уровень С1 справилось лишь 30% сдающих. Главная причина, конечно, в недостаточном уровне подготовки и владении языком. Но в любом случае, если вы один раз не сумели сдать экзамен, это не повод отчаиваться и опускать руки. Здесь можно только порекомендовать пробовать свои силы снова и снова. Кроме того, никто не отменял возможность подачи апелляции.
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