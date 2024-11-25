Юферева-Скуратовски: было ли альпинистское снаряжение на языковом экзамене?

По итогам этой встречи Департаменту по делам образования и молодежи были направлены вопросы и предложения, которые могли бы помочь людям в подготовке к экзамену и увеличить процент сдающих.

Но сначала немного статистики. Самым самым популярным остается экзамен на уровень B1 (необходимый для получения гражданства). В 2023 году на него зарегистрировались 3190 человек, а успешно сдали 1592 человека (53%). Для сравнения – на экзамен уровня С1 зарегистрировалось 1784 человека, а успешно сдало 489 (всего 30%).

Терминология на экзамене слишком сложная

Участники группы поддержки озвучили несколько проблем и вопросов, с которыми им довелось столкнуться на уровневом экзамене. Больше всего возмущения вызвал тот факт, что в устной части их знакомым экзаменуемым пришлось рассуждать на очень узкопрофессиональные темы. Например, были названы такие темы, как альпинистское снаряжения и этапы кристаллизации меда. Это и стало одним из предложений Департаменту образования: „Предлагаем избегать слишком сложной профессиональной терминологии на экзамене“.

Ответ департамента с одной стороны внушил оптимизм, а с другой стороны вызвал недоумение – либо одна сторона что-то недоговаривает, либо другая – сгущает краски.

Ответ Департамента: „В круг тем устной части уровневых экзаменов не входят специфические и профессиональные темы за исключением экзамена на уровень С1. Но экзаменующийся в одном задании может выбрать сам тему из двух предложенных тематик (образование, внутренняя безопасность, публичный сектор). Альпинистское снаряжение, этапы кристаллизации меда и другие подобные узкопрофессиональные темы не были и не будут использоваться в устной части экзамена ни на одном уровне“.

Для подготовки к экзамену на тот или иной уровень можно ознакомиться с образцами экзаменационных заданий на сайте Департамента. По заверению Департамента, предложенный материал должен дать исчерпывающее представление о том, с какими заданиями и темами вы можете столкнуться на экзамене.