Возобновилось обсуждение отправки в Украину европейских сил

На фоне избрания президентом США Дональда Трампа возобновились дискуссии об отправке в Украину европейских войск и частных военных компаний. Об этом, как пишет DW, в понедельник, 25 ноября, сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По ее данным, дискуссии носят деликатный характер, большинство из них засекречены и связаны с возможным отказом Вашингтона от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность 20 января.

Предложение обсуждалось во время визита премьера Великобритании во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможности отправки западных сухопутных войск в Украину в качестве средства сдерживания России еще в феврале на встрече с союзниками Киева в Париже.

Предложение вызвало резкое противодействие со стороны ряда европейских стран во главе с Германией, напомнила Le Monde. Но сценарий не был окончательно похоронен. По данным издания, он вновь обсуждался, в частности, во время визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

„Между Великобританией и Францией ведутся переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком плане“, - сообщил британский источник.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Лондон в интервью Би-би-си 23 ноября призвал западных союзников не устанавливать „красных линий“ в вопросе поддержки Украины. Отвечая на вопрос о возможности отправки французских войск в регион, он указал: „Мы не исключаем ни одного варианта“.

Как отмечает газета, конкретные предложения - на столе в Минобороны Франции и Елисейском дворце.

Так, одно из них заключается в том, что один из контрактников Минобороны Défense conseil international, может начать обучение украинских солдат в Украине, - он уже делает это во Франции и Польше.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка западных войск в Украину сделает прямой конфликт России с НАТО неизбежным.