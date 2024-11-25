С января автоналог сделает покупку кроссоверов дороже

Согласно статистике Topauto, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре количество тест-драйвов увеличилось на 80%, а число заказов – на 82%. Продажи выросли как среди новых, так и среди подержанных автомобилей.

„Регистрационный сбор – это тема, которую с клиентами обсуждают постоянно, и не менее половины посетителей салона интересуются, стоит ли с точки зрения налогов менять автомобиль прямо сейчас. С каждой неделей данный вопрос становится все актуальнее“, - пояснил руководитель по продажам Topauto Янек Эскор.

„Статистика продаж показывает, что подавляющее большинство сделок приходится на кроссоверы. Например, среди покупателей популярны обновленный Hyundai Tucson и недавно поступивший на рынок CUPRA Terramar – интерес к ним настолько велик, что даже найти время для тест-драйва непросто“, - добавил Эскор.

По словам руководителя по продажам Topauto, поторопиться с покупкой имеет смысл тем, кто хочет на продолжительный срок приобрести более тяжелый автомобиль с мощным двигателем, регистрационный сбор в отношении которого может достигать нескольких тысяч евро – в зависимости от массы и выбросов CO 2 .

„Выигрывают те, кто покупает машину на более длительный срок, поскольку с пятого года эксплуатации ставка регистрационного сбора начинает снижаться. Кроме того, когда заканчивается срок лизинга и владелец регистрирует автомобиль на свое имя регистрационный сбор платить не нужно“, - отметил Янек Эскор.

Тем, кто планирует приобрести автомобиль с более экономичным двигателем или новую машину на непродолжительный срок, Эскор советует принимать решение, исходя из потребностей. Если подходящего автомобиля на складе нет, его можно заказать, а регистрационный сбор для машины с экономичным двигателем большой нагрузкой на бюджет не станет.