В Красном море затонула яхта с туристами. 17 человек пропали без вести

Сигнал бедствия был получен в 5:30 утра по местному времени с судна Sea Story, которое в субботу покинуло порт Марса-Алама для пятидневного дайвинг-похода. На борту находился 31 турист и 14 членов экипажа, сообщает BBC News.

Генерал-майор Амр Ханафи сообщил, что выжившие были найдены в районе Вади-эль-Гемаль, к югу от Марса Алама, и им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ханафи добавил, что в поисках участвуют египетский военный корабль „Эль-Фатех“ и военный самолет.

По предварительным данным, судно затонуло вблизи популярного места для дайвинга, известного как Дельфиний риф (Шааб Сатайя). На борту Sea Story в числе туристов были граждане Германии, Испании, Китая, Бельгии, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании и Польши, пишет Al-Masry Al-Youm.

По данным The Sun, яхта Sea Story была построена в 2022 году и способна вмещать до 32 пассажиров. Судно возит туристов к рифам и затонувшим объектам в Красном море.

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