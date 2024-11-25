„Самолет совершил вынужденную посадку примерно в одном километре от аэропорта“: DHL о крушении самолета в Литве

RusDelfi связался с DHL и получил ответ, в котором произошедшее названо „вынужденной посадкой: „Мы можем подтвердить, что сегодня около 4:30 утра по центральноевропейскому времени самолет Swiftair, стороннего перевозчика, работающего по контракту с DHL, следовал из аэропорта LEJ (Лейпциг, Германия) в аэропорт VNO (Вильнюс, Литва) и совершил вынужденную посадку примерно в одном километре от аэропорта VNO. Причина аварии пока неизвестна, расследование уже ведется“.

В самолете были четыре человека: два пилота и два работника. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT — это гражданин Испании). По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом, людей эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил информационному агентству Elta, что полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе — расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.

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