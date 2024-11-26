Цены на еду в России зашкаливают, но пока люди не решаются винить Путина или войну(45)
Инфляция на продукты питания в России продолжает бить рекорды, цены на сливочное масло выросли на 30% с декабря прошлого года. Центральный банк России в прошлом месяце повысил процентные ставки до 21% — самого высокого уровня за последние 20 лет — но высокие ставки пока не продемонстрировали никаких признаков снижения инфляции, пишет американское издание CNBC.
Кража со взломом в небольшом продуктовом магазине в российском городе Екатеринбург обычно не попадает в заголовки новостей по всему миру, но в этот раз все было иначе. На кадрах видеонаблюдения из магазина „Молочное Место“, сделанных в начале ноября видно, как выбивают дверь, и один человек спешит опустошить кассу. Другой человек мчится к холодильнику, забирая 20 кг масла, сообщают российские СМИ.