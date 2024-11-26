„Пора официально сомневаться в состоянии здоровья Путина“: режиссер подозревает Кремль в создании фейкового видео

В посте в социальной сети X (бывший Twitter), советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, опубликованном 21 ноября 2024 года и набравшего к понедельнику более 3,5 миллионов просмотров, говорится: „Если ускорить видео, то видно, что руки Путина не двигаются и выглядят так, будто существуют отдельно от его тела“. „Звук и движение губ порой не совпадают“. „Что вы думаете?“