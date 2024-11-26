За рубежом
26.11.2024, 08:55

„Пора официально сомневаться в состоянии здоровья Путина“: режиссер подозревает Кремль в создании фейкового видео

 
Обращение Владимира Путина 21.11
Обращение Владимира Путина 21.11
ФОТО: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL | EPA

В четверг, 21 ноября, Владимир Путин выступил с неожиданным видеообращением по поводу удара новой ракетой „Орешник“ по Украине. Многие комментаторы обратили внимание на одну деталь, вызывающую подозрения в подлинности записи, пишет Newsweek.

В посте в социальной сети X (бывший Twitter), советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, опубликованном 21 ноября 2024 года и набравшего к понедельнику более 3,5 миллионов просмотров, говорится: „Если ускорить видео, то видно, что руки Путина не двигаются и выглядят так, будто существуют отдельно от его тела“. „Звук и движение губ порой не совпадают“. „Что вы думаете?“

Позже Геращенко прокомментировал, что реакция тех, кого он назвал „русскими ботами и троллями“, заставила его подумать, что „там действительно что-то есть“.

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