Эстонские керлингисты Мари Кальдвеэ и Харри Лилль выиграли этап Кубка мира в США

В финале этапа Кубка мира эстонская пара Мари Кальдвеэ и Харри Лилль встретилась с мощным соперником — австралийским дуэтом Тали Гилл и Дина Хьюитта, занявших четвёртое место на чемпионате мира 2019 года и участвовавших в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Игра началась с равной борьбы. Команды действовали осторожно, и после четвёртого энда счёт оставался ничейным — 3:3. Однако в пятом энде эстонцы сумели заработать три очка, обеспечив себе преимущество 6:3. Австралийцы не остались в долгу: в следующем энде они набрали четыре очка и вышли вперёд — 7:6.

Тем не менее, последние два энда прошли под диктовку эстонцев, которые продемонстрировали уверенную игру и завершили матч со счётом 12:7, одержав заслуженную победу.

„Эта победа особенно важна для нас, поскольку ранее мы уступали им и в полуфинале предыдущего турнира, и на этом этапе. Учитывая, что они наши будущие соперники на чемпионате мира и конкуренты в борьбе за олимпийскую путёвку, этот результат имеет особое значение“, — отметил Харри Лилль в пресс-релизе после соревнований.

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