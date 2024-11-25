Что ждет своенравную и противоречивую Нарву, которая никогда не зависела от головного офиса Центристской партии?(73)
В последние годы на политической арене Нарвы ситуация постепенно улучшилась, но по-прежнему преобладает принцип: „ты мне, я тебе, покрываем своих, и все можно купить и продать“. „По большому счету, это маленькая копия российской политики, и по-другому к ней там никогда не относились“, — говорят об этой ситуации.
В 2007 году несколько сотен членов Центристской партии собрались в большом зале Дома культуры „Ругодив“ в Нарве, поскольку вот-вот должен была начаться избирательный конгресс центристов Нарвского округа. Зал был полностью полон, некоторым приходилось даже слушать стоя. Центристская партия на тот момент была на высоте, а тогдашний ее лидер Эдгар Сависаар – один из самых известных и влиятельных политиков. Не только в Центристской партии, но и во всей Эстонии.