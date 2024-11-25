Что ждет своенравную и противоречивую Нарву, которая никогда не зависела от головного офиса Центристской партии?

В 2007 году несколько сотен членов Центристской партии собрались в большом зале Дома культуры „Ругодив“ в Нарве, поскольку вот-вот должен была начаться избирательный конгресс центристов Нарвского округа. Зал был полностью полон, некоторым приходилось даже слушать стоя. Центристская партия на тот момент была на высоте, а тогдашний ее лидер Эдгар Сависаар – один из самых известных и влиятельных политиков. Не только в Центристской партии, но и во всей Эстонии.

Несмотря на влияние Сависаара в остальной части Эстонии, этого не было заметно на упомянутом конгрессе в Нарве. Сависаара практически освистали. Последний никогда такого не видел, тем более, что это было не публичное собрание, а региональный конгресс, где все свои. А вот Михаил Стальнухин организовал Сависаару в переполненном зале вопросы в стиле „зачем вы сюда пришли?“ и „что вам здесь нужно?“.