Дело о трагическом ДТП в Литве во время ралли: потерпевшими признаны 8 человек

„На данный момент потерпевшими признаны 8 человек. Однако количество потерпевших может еще вырасти“, - сообщила представитель Генеральной прокуратуры Литвы Габриэле Петкувиене, пишет литовский Delfi.

По ее словам, в ходе досудебного расследования обвинений в лишении жизни по неосторожности пока никому не предъявлено. В рамках расследования допрошен 37-летний спортсмен из Латвии.

Более подробной информации о процессуальных действиях по расследованию прокуратура не раскрывает.

Как уже сообщалось ранее, 27 сентября во время соревнований по ралли, проходивших в Утене, гоночный автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, вылетел с дороги и врезался в толпу зрителей.

В ходе инцидента пострадали 14 человек, еще один — 21-летний член Литовской федерации автоспорта, от полученных травм погиб.

Сразу после ДТП портал Go4speed сообщил, что аварию совершил латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали 10 мужчин, 3 женщины и один несовершеннолетний. После этого случая организаторы ралли заявили, что авария могла произойти из-за возможной ошибки экипажа гоночного автомобиля.

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