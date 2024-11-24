ЦАХАЛ: „Хезболла“ выпустила свыше 180 ракет по Израилю

Ливанское радикальное шиитское движение „Хезболла“ выпустило свыше 180 ракет из Ливана по северной и центральной части Израиля. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает DW.

Представители движения в свою очередь заявили, что впервые осуществили воздушную атаку „с помощью роя ударных беспилотников“ по военно-морской базе Ашдод на юге Израиля. По утверждению „Хезболлы“, ракеты и рой ударных дронов также нанесли удар по „военной цели“ в Тель-Авиве. Кроме того, был произведен залп ракет по базе израильской военной разведки Глилот в пригороде Тель-Авива, добавили там.

Израильские военные не прокомментировали информацию о конкретных целях.

Агентство AFP со ссылкой на медучреждения сообщило, что минимум 11 человек получили ранения, в том числе - один мужчина, его состояние, по разным данным, оценивалось как „серьезное“ или „средней тяжести“.

На кадрах из Петах-Тиквы близ Тель-Авива были видны поврежденные и сгоревшие автомобили, а также дом, изрешеченный осколками.

Между тем, по данным агентства AP, в результате удара Израиля по одному из центров армии Ливана погиб один солдат, еще 18 получили ранения.

Израильские военные выразили сожаление в связи с произошедшим, заявив, что удар был нанесен в зоне боевых действий против „Хезболлы“, и его целью изначально должны были быть боевики движения, а не ливанские военные. Инцидент анализируется, добавили в ЦАХАЛ.

С начала боестолкновений Израиля и „Хезболлы“ в результате израильских ударов погибли более 40 ливанских военнослужащих, напомнило AP.

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