ФОТО и ВИДЕО | Сборная Эстонии проиграла Польше, но сохранила шанс попасть на Евробаскет-2025
Эстония vs Польша:
первая четверть — 25:22
вторая четверть — 42:40
третья четверть — 63:62
четвёртая четверть — 86:88
В воскресенье, 24 ноября, баскетбольная сборная Эстонии проиграла сборной Польше в рамках отборочного этапа Чемпионата Европы 2025 года на Unibet Arena со счетом 86:88.
Игра для сборной Эстонии началась ярко: уверенный тон задали точный трёхочковый бросок Вене и несколько результативных комбинаций под кольцом соперника. Несмотря на заметное количество ошибок с обеих сторон, после первой четверти Эстония сохраняла минимальное преимущество, ведя со счётом 25:22.
В начале и середине второй четверти сборная Эстонии уверенно лидировала с максимальной разницей в 9 очков, однако к концу четверти полякам удалось сократить разрыв — 42:40.
В середине третьей четверти полякам удалось перехватить инициативу, но эстонцы все же сумели закончить четверть с преимуществом в одно очко — 63:62.
Четвертая четверть выдалась жаркой: сборная Польши с небольшим отрывом уверенно вела почти все десять минут, и сборная Эстонии в итоге уступила со счётом 86:88.
Шансы попасть на ЧЕ-2025 у эстонцев еще есть: для этого им в феврале нужно обыграть дома сборную Северной Македонии или сборную Литвы на выезде.
Эстония обыграла Польшу в первом матче отбора на Евробаскет-2025 со счётом 82:78, где лучшими стали Маттиас Тасс (19 очков) и Янари Йоэсаар (15 очков). Польша же опиралась на игру Матеуша Понитки, набравшего 23 очка.
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