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24.11.2024, 14:21

МАТЧ В ЗАПИСИ | Команда „Пярну“ разгромила „Сельвер/ТалТех“ в первом полуфинальном матче Кубка Эстонии

 
Pärnu VK.
Pärnu VK.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В воскресенье, 24 ноября, в рамках первого полуфинального матча Кубка Эстонии команда „Пярну“ обыграла „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:0 (25:17; 25:21; 25:22).

В четвертьфинале Кубка Эстонии таллиннский клуб „Сельвер/ТалТех“ одержал победу над командой EstNor/Kiili из первой лиги, а „Пярну“ обыграл Eesti Maaülikool/Structura, также представляющую первую лигу, сообщает volley.ee.

„Пярну“ в последнее время демонстрирует хорошую форму и занимает третье место в Балтийской волейбольной лиге. В свою очередь, „Сельвер/ТалТех“, несмотря на трудности в лиге, показал отличные результаты в еврокубках, где прошёл в следующий раунд.

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