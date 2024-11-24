МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ обыграл латвийский клуб

Команда „Екабпилс“, победившая в субботу „Выру Баррус“, набрала 16 очков и занимает первое место в таблице. Однако у конкурентов есть несколько матчей в запасе. Тартуский „Бигбанк“ с 15 очками находится на втором месте и имеет три матча в запасе по сравнению с латвийским клубом.