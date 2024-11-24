24.11.2024, 13:21
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ обыграл латвийский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 24 ноября, в рамках Балтийской волейбольной лиги тартуский „Бигбанк“ обыграл „Екабпилс“ со счетом 3:2 (21:25; 25:16; 15:25; 25:16; 15:10).
Команда „Екабпилс“, победившая в субботу „Выру Баррус“, набрала 16 очков и занимает первое место в таблице. Однако у конкурентов есть несколько матчей в запасе. Тартуский „Бигбанк“ с 15 очками находится на втором месте и имеет три матча в запасе по сравнению с латвийским клубом.
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