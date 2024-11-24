Две эстонские фехтовальщицы вошли в тройку лучших на этапе Кубка мира в Ванкувере

На этапе Кубка мира в основной турнир вышли первые 16 спортсменок мирового рейтинга. Дифферт (7-я) и Эмбрих (16-я) прошли напрямую. Катрине Лехис (35-я) прошла квалификацию, выиграв все матчи в своей подгруппе. Беляева (52-я) проиграла один матч, но, победив американку Джессику Лин (15:12), закрепила место в топ-64.

В 1/32 финала Нелли Дифферт одержала победу над кореянкой Хиджу Чон со счётом 15:9. Ирина Эмбрих выиграла у израильтянки Николь Фейгин 10:9, Катрин Лехис обыграла украинку Анну Максименко 15:13, а Юлия Беляева победила голландку Келли Бун 15:9.

В 1/16 финала Дифферт встретилась с Беляевой, победив со счётом 15:12. Эмбрих, к сожалению, уступила румынке Александре Предеску 12:15. Лехис одержала уверенную победу над швейцаркой Полиной Бруннер 15:9.

В 1/8 финала Лехис победила венгерку Эстер Мухари, бронзового призёра Олимпиады в Париже, со счётом 15:9. В четвертьфинале Лехис продемонстрировала ещё более уверенную игру, одержав победу над 17-летней украинской фехтовальщицей Эмили Конрад, чемпионкой Европы среди кадетов 2023 года, со счётом 15:7.

Дифферт, чтобы попасть в полуфинал, в 1/8 финала победила итальянку Сару Марию Ковальчик, а в четвертьфинале одержала победу над француженкой Джейд Серсот, обе победы завершились со счётом 15:10.

В полуфинале эстонские фехтовальщицы Лехис и Дифферт соперничали друг с другом, где Лехис одержала уверенную победу со счётом 15:6. В финале она встретилась с чемпионкой мира 2022 года, южнокорейкой Сон Се-ра, и с минимальным счётом 13:15 уступила ей золото.

Сегодня, 24 ноября, в Ванкувере стартует командное состязание среди женщин. Эстонская команда начнёт своё выступление в 19:00 по эстонскому времени матчем 1/8 финала против Израиля. В случае победы, наши фехтовальщицы встретятся в четвертьфинале с победителем пары Швеция — Франция.