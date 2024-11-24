ФОТО и ВИДЕО | Ралли Япония: Отт Тянак попал в аварию и стал третьим в общем зачете. Тьерри Невиль – новый король классического ралли

Субботние и пятничные заезды существенно накалили борьбу за титул чемпиона мира по авторалли. Лидер общего зачёта Тьерри Нёвиль, столкнувшись с техническими проблемами в пятницу, сумел вернуться в гонку, выиграл два скоростных участка и поднялся с 15-го на 7-е место. Этот впечатляющий рывок обеспечил ему виртуальные четыре очка, а для чемпионского титула бельгийцу нужно было набрать ещё два очка на финальных воскресных этапах.

Его главный конкурент, эстонец Отт Тянак, также был настроен на борьбу за титул. Выиграв промежуточный финиш в субботу, он сохранял шансы на победу, но для этого ему надо было не только показывать лучшее время в воскресных стартах, но и рассчитывать на то, что Нёвиль не наберёт недостающие очки.

На первом спецучастке воскресенья из борьбы выбыл Отт Тянак, который на последнем километре вылетел с трассы на своём Hyundai. Машина получила серьёзные повреждения, из-за чего эстонский пилот не смог продолжить гонку. Победителем спецучастка стал Тьерри Нёвиль. На 19-м спецучастке Нёвиль и Себастьен Ожье продемонстрировали одинаковое время.

В командном зачёте перед двумя последними спецучастками оба коллектива набрали по 553 очка, что привело к равенству на вершине.

На Power Stage Ожье показал лучший результат, заняв первое место, Тьерри Нёвиль финишировал вторым с отставанием в 1,9 секунды, а Элфин Эванс стал третьим (+3,9). Такамото Кацута замкнул четверку (+4,8), а Андреас Миккельсен, второй пилот Hyundai, финишировал пятым (+6,6).

Победителем Ралли Японии стал Элфин Эванс, который опередил Себастьена Ожье и Адриена Фурмо.

Для Невилля это первый титул чемпиона WRC – ранее он пять раз заканчивал сезон на второй позиции.

Личный зачет:

1. Тьерри Нёвиль 242 очка

2. Эльфин Эванс 210

3. Отт Тянак 200

4. Себастьен Ожье 191

5. Адриен Фурмо 162

6. Такамото Кацута 116

Зачёт производителей:

1. Toyota 561

2. Hyundai 558

3. M-Sport 295

13-го этапа WRC — Ралли Япония

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