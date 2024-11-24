Как живет оккупированная Херсонщина – доносы на соседей, неурожай арбузов и показуха оккупационной администрации

Она подробно описывает многочисленные обыски в её доме, проводимые сотрудниками ФСБ. Это уже не случайные проверки, а системная кампания запугивания, направленная на подавление любого проявления украинского патриотизма. Оккупанты отслеживают тех, кто смотрит украинское телевидение, пользуется спутниковым интернетом или просто проявляет скрытую поддержку Украины. Методы запугивания варьируются от угроз до арестов и физического насилия, пишет литовский Delfi.

Экономическая ситуация в Геническе катастрофическая. Лариса рассказывает о полном отсутствии туристического сезона, база отдыха стоят пустыми. Российские оккупационные власти грабят всё, что попадается под руку – от мебели в заброшенных домах до металлических бочек, вывозя ценные ресурсы в Россию. Рабочих мест практически нет, выжить удается лишь бюджетникам и пенсионерам, получающим мизерные пенсии в российских рублях. Даже эти крохи могут быть отобраны в любой момент под надуманными предлогами.

При этом оккупанты ввели систему денежных поощрений за доносы на проукраински настроенных граждан. Плата в 5000 рублей за информацию, приводящую к аресту, превратила многих местных жителей в „стукачей“, способных предать своих соседей и друзей ради личной выгоды. Евгения Вирлич, редактор издания „Херсон. Район“, подтверждает слова Ларисы, указывая на ужасающую демографическую картину левобережья Херсонщины. Население сократилось до 250 тысяч человек, и среди оставшихся появилось немало тех, кто сотрудничает с оккупантами, отслеживая настроения среди населения и докладывая о любых проявлениях нелояльности. Она приводит пример журналиста Геннадия Осьмака, арестованного по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана и „диверсии“ на линиях электропередач в Крым еще в 2015 году. Это яркий пример того, как российские спецслужбы используют ложные обвинения и фальсификации, чтобы устранить неугодных.